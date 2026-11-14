Pe scurt: Zelenski condiționează discutarea unui asemenea acord de confirmarea americană și a partenerilor NATO. El exclude recunoașterea juridică a teritoriilor ocupate ca parte a Rusiei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Statele Unite i-au propus cedarea regiunii Donbas în schimbul aderării Ucrainei la NATO. Propunerea a fost discutată în cadrul negocierilor de la Abu Dhabi, potrivit Mediafax, care citează Kyiv Post.

Zelenski a făcut dezvăluirea într-o discuție cu jurnaliștii desfășurată vineri, 13 noiembrie 2026. Declarațiile au fost supuse unui embargo până în dimineața de sâmbătă, 14 noiembrie 2026.

Potrivit liderului de la Kiev, oficialii americani au ridicat pentru prima dată această chestiune în cadrul ultimei runde diplomatice. Oferta descrisă de Zelenski leagă astfel aderarea Ucrainei la NATO de cedarea regiunii Donbas.

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Declarațiile vin în condițiile în care Ucraina a afirmat în repetate rânduri că nu își va retrage trupele din Donbas și că nu va ceda teritoriu suveran.

Zelenski a subliniat că orice pachet concret care ar combina aderarea la NATO, garanții de securitate obligatorii și finanțarea reconstrucției ar fi prezentat direct opiniei publice ucrainene pentru analiză. El a condiționat acest demers de confirmarea propunerii de către partea americană, împreună cu alți parteneri din Alianță.

„Dacă partea americană ne confirmă acest lucru împreună cu alți colegi din NATO, atunci voi solicita opinia societății noastre: acceptăm sau nu acceptăm? Nu am dreptul să nu fac acest lucru la propria mea discreție”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a precizat însă că, inclusiv în scenariul unei cedări de teritoriu, Ucraina nu va accepta sub nicio formă recunoașterea juridică a teritoriilor ocupate ca parte a Rusiei.

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