Doi copii, în vârstă de 11 și 14 ani, au fost transportați la spital, duminică, în urma unui accident rutier produs pe strada Henri Coandă din municipiul Sibiu. Mașina în care se aflau, condusă de un bărbat de 58 de ani, a lovit un parapet metalic de pe marginea drumului. Băiatul de 14 ani a suferit un traumatism cranian și o plagă la frunte, iar fata de 11 ani a avut un atac de panică.

Accidentul s-a produs duminică, 15 noiembrie, pe strada Henri Coandă din Sibiu. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, un șofer în vârstă de 58 de ani, domiciliat în municipiu, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat cu autoturismul într-un parapet metalic aflat pe marginea carosabilului.

În mașină se aflau și doi copii, în vârstă de 14 și 11 ani, ambii din Sibiu, care au avut nevoie de îngrijiri medicale.

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Băiatul de 14 ani a suferit un traumatism cranian

La locul accidentului au intervenit două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, unul cu medic și unul de tip B.

Potrivit reprezentanților SAJ Sibiu, băiatul de 14 ani a suferit un traumatism cranian, cu o plagă în zona frontală. Fata de 11 ani a avut un atac de panică în urma accidentului.

Ambii copii au fost asistați medical la fața locului și transportați ulterior la spital, pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Mama i-a însoțit pe cei doi minori la spital, în timp ce tatăl a refuzat transportul la unitatea medicală, potrivit Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu.

Trafic îngreunat pe strada Henri Coandă

Polițiștii rutieri au efectuat cercetări la locul accidentului pentru a stabili împrejurările în care șoferul a pierdut controlul autoturismului.

Deocamdată, cauza producerii accidentului nu a fost stabilită.

IPJ Sibiu a anunțat că traficul rutier se desfășoară îngreunat în zona accidentului.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul rutier.

Revenim cu detalii!

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