Pe scurt: Aproape 60 de femei din Racovița au participat sâmbătă, 14 noiembrie 2026, la „Femeia, inima comunității”, unde s-au putut testa gratuit pentru prevenirea cancerului de col uterin. Caravana CLARA a fost organizată în curtea primăriei.

Aproape 60 de femei din Racovița au venit sâmbătă, 14 noiembrie 2026, la evenimentul „Femeia, inima comunității”, unde au avut acces la testări gratuite pentru prevenirea cancerului de col uterin. Caravana CLARA a ajuns în curtea Primăriei Racovița, potrivit unei postări a Danielei Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

„Tot jurnalul familiei este la mamă”, a spus una dintre femeile prezente în sală, a relatat Daniela Cîmpean. O altă participantă a completat că femeia se trezește prima și se culcă ultima. Discuția a adus în atenție responsabilitățile mamelor, de la programul întregii familii până la programările la medic ale fiecărui membru.

La întâlnirea din Racovița, femeile au avut posibilitatea să își facă propria testare aproape de casă. Cancerul de col uterin poate evolua ani la rând fără simptome, iar testarea poate identifica modificări precanceroase într-un stadiu în care acestea pot fi tratate pentru a preveni apariția cancerului.

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Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, despre caravana de testări HPV în Turnu Roșu, Cristian și Racovița, destinată femeilor din mediul rural.

Primărița din Racovița a cerut aducerea programului în județ

Demersul a fost discutat în august, la Consiliul Județean Sibiu, în cadrul unei întâlniri despre programul CLARA. Potrivit Danielei Cîmpean, Andreea Voicu, primărița comunei Racovița, a fost prima dintre primarii prezenți care și-a exprimat dorința ca Asociația Moașelor din România să aducă programul în județul Sibiu.

Pentru organizarea evenimentului din comună au fost implicate Andreea Voicu și Echipa Comunitară Integrată a Primăriei Racovița. Daniela Cîmpean a menționat și contribuția Asociației Moașelor din România și a medicilor de familie Mariana Bîrsan și Nicoleta Ana.

În Racovița, 59 de fete și 6 băieți sunt deja vaccinați împotriva HPV, conform datelor prezentate în postare.

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