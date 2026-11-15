Pe scurt: O împuternicire bancară nu mai poate fi folosită, de regulă, după moartea titularului. Nici soțul supraviețuitor nu primește automat jumătate din sold: împărțirea depinde de proveniența banilor și de regulile succesorale.

Banii rămași în conturile bancare după decesul titularului nu se pierd, însă moștenitorii nu îi pot retrage automat. Certificatul de deces și actul de identitate nu sunt suficiente pentru accesarea sumelor din conturi curente, depozite sau conturi de economii, potrivit Știrile Pro TV.

După ce este informată despre decesul unui client, banca limitează accesul la cont și împiedică efectuarea operațiunilor fără documentele necesare. Informarea se poate face pe baza certificatului de deces sau printr-o notificare primită de la o instituție abilitată. Procedura concretă poate diferi de la o bancă la alta.

O decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată în 2024, a clarificat și dreptul moștenitorilor de a obține informații despre conturile defunctului, inclusiv atunci când există suspiciuni privind tranzacțiile efectuate înainte de deces.

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Împuternicirea bancară încetează, de regulă, la decesul titularului

O rudă care a fost împuternicită să retragă bani sau să efectueze plăți în numele titularului nu poate presupune că are acest drept și după moartea lui. Potrivit articolului 2.030 din Codul civil, mandatul încetează prin moartea mandantului sau a mandatarului.

Codul civil prevede și o excepție pentru anumite mandate care au ca obiect acte succesive în cadrul unei activități cu caracter de continuitate. Ca regulă însă, dreptul de reprezentare încetează la deces.

Folosirea cardului persoanei decedate pentru retragerea unor sume poate duce la litigii între moștenitori și la obligația de restituire a banilor. În funcție de împrejurări, pot exista și consecințe penale, fără ca acestea să se aplice automat oricărei retrageri. Accesul la card sau la aplicația bancară nu conferă dreptul de proprietate asupra sumelor din cont.

Drepturile moștenitorilor se stabilesc prin acte, nu prin accesul la cont

Sumele și drepturile care îi aparțineau persoanei decedate la momentul morții intră în masa succesorală și se transmit moștenitorilor legali sau testamentari. Dacă în cont sunt și bani din patrimoniul comun al soților, trebuie stabilită mai întâi partea care îi revenea defunctului. Soldul nu se împarte automat în cote de 50%.

Banca nu stabilește cine are dreptul la bani și nu poate elibera întregul sold unei rude doar pentru că aceasta este soțul sau copilul titularului. Drepturile fiecărei persoane sunt stabilite prin certificatul de moștenitor sau o hotărâre judecătorească.

În lipsa unui testament, Codul civil stabilește patru clase de moștenitori legali:

Clasa I – descendenții: copiii defunctului și urmașii acestora;

Clasa a II-a – ascendenții privilegiați și colateralii privilegiați: părinții, frații și surorile defunctului, precum și descendenții fraților și surorilor;

Clasa a III-a – ascendenții ordinari: bunicii și ceilalți ascendenți în linie directă;

Clasa a IV-a – colateralii ordinari: unchii, mătușile și verii primari.

Rudele dintr-o clasă mai apropiată au prioritate față de cele din clasele următoare, potrivit regulilor succesorale. Soțul supraviețuitor vine la moștenire în concurs cu rudele defunctului și primește o cotă stabilită prin lege.

Cota soțului supraviețuitor este de un sfert din moștenire dacă moștenește împreună cu copiii defunctului, restul revenind descendenților. Dacă vine la succesiune împreună cu părinții și frații sau surorile defunctului, primește o treime.

În concurs numai cu părinții sau numai cu frații și surorile, soțului supraviețuitor îi revine jumătate din moștenire. Dacă moștenește împreună cu ascendenți ordinari sau colaterali ordinari, cota sa este de trei sferturi.

Dacă există un testament, banii pot reveni persoanelor desemnate de titular, dar trebuie respectată rezerva succesorală. Soțul supraviețuitor, copiii și părinții defunctului beneficiază de această protecție în condițiile legii. Rezerva reprezintă jumătate din cota succesorală care li s-ar fi cuvenit potrivit regulilor moștenirii legale.

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