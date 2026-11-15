Pe scurt: Zeci de restaurante și cafenele din Brașov oferă miercurea reduceri de 15% celor care au buletin de Brașov, pentru a-i încuraja să revină în localurile orașului. La Sibiu, un studiu arată că locuitorii apreciază beneficiile turismului, dar resimt aglomerația și creșterea costului vieții.

Zeci de restaurante și cafenele din Brașov s-au alăturat inițiativei „Miercurea brașovenilor”, prin care persoanele cu buletin de Brașov primesc, în fiecare miercuri, o reducere de 15% la consumație. Proprietarii încearcă astfel să îi încurajeze pe localnici să revină în centrul pe care unii au ajuns să îl evite din cauza traficului și a aglomerației de turiști, potrivit Antena 3 CNN.

Turismul aduce milioane de euro în economia orașelor și susține afacerile locale, însă creșterea numărului de vizitatori are și efecte asupra celor care locuiesc permanent acolo. Brașovul și Sibiul se confruntă cu presiunea supraturismului, de la spații publice aglomerate până la prețuri mai mari.

Restaurantele din Brașov oferă o zi de reduceri pentru localnici

Pentru 2025, materialul citat menționează 715.000 de turiști la Brașov. Dacă sunt incluse și estimările platformelor internaționale de rezervări, numărul turiștilor din municipiu depășește un milion. Acestora li se adaugă vizitatorii care ajung în oraș doar pentru câteva ore.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Unii brașoveni spun că nu mai merg în centru din cauza traficului și a numărului mare de turiști. Inițiativa restaurantelor și cafenelelor le oferă reduceri de 15% la consumație, o zi pe săptămână, pe baza buletinului de Brașov.

Într-o declarație prezentată în reportaj este invocat și un sondaj făcut după primele patru ediții ale proiectului: „Din sondajul pe care l-am făcut noi, după patru ediții de Miercurea brașovenilor, am remarcat că 80% sunt clienții casei”. Aceeași persoană explică: „Am foarte mulți prieteni care nu mai vin în centru în weekend deloc”.

Locuitorii Sibiului resimt aglomerația și creșterea costului vieții

La Sibiu, un studiu realizat de cercetători români și finlandezi arată că locuitorii apreciază beneficiile economice ale turismului, dar resimt și aglomerația din spațiile publice, creșterea costului vieții și presiunea asupra centrului istoric.

„În Sibiu, populația se declară mai degrabă favorabilă față de turism, iar aspectele negative care sunt presupuse de aceste fluxuri de turism, mă refer aici la aglomerația spațiilor publice, la faptul că turismul antrenează și o creștere a costurilor de trai”, a explicat un antreprenor local din Sibiu.

În ultimul an, Sibiul a atras peste 600.000 de turiști. Din 2007, anul în care a devenit Capitală Culturală Europeană, orașul a primit peste 8 milioane de vizitatori.

„Toate clădirile sunt superbe și sunt o mulțime de magazine drăguțe și locuri de vizitat”, a declarat un turist străin.

Pentru unii localnici, prețurile din zona centrală sunt însă un motiv să o ocolească. „Da, am vrea, da, prețuri mai mici, că, da, să ne bucurăm și noi de orașul ăsta, că îl evităm de multe ori din cauza prețurilor centru-zona centrală”, a declarat un localnic.

Comentarii