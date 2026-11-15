România a ajuns pe 15 noiembrie fără un proiect de buget pe 2027 depus în Parlament, deși legea spune că Executivul trebuia să-l trimită până în această zi. De acest buget depind, pentru anul viitor, indexarea pensiilor, momentul în care ar putea crește salariul minim și dacă taxele rămân pe loc. Știrea a fost relatată de Știrile ProTV. Declarațiile purtătorului de cuvânt Dan Cărbunaru apar și în transcrierea oficială a briefingului de joi, 12 noiembrie, de la Palatul Victoria.

Legea cerea proiectul în Parlament până pe 15 noiembrie

Articolul 35 din Legea 500/2002 privind finanțele publice e clar: după ce își însușește proiectele legilor bugetare, Guvernul le supune spre adoptare Parlamentului cel mai târziu până pe 15 noiembrie. Același articol cere Ministerului Finanțelor să ducă proiectele la Guvern pentru prima lectură până pe 30 septembrie și să le definitiveze până pe 1 noiembrie. Nici aceste termene nu au fost ținute: proiectul, scrie ProTV, încă nu există.

Depășirea datei de 15 noiembrie nu înseamnă, prin ea însăși, că de la 1 ianuarie nu se mai plătesc pensii sau salarii. Dacă legile bugetare nu sunt adoptate cu cel puțin trei zile înainte de sfârșitul anului, Guvernul merge mai departe pe bugetul anului precedent, iar cheltuielile lunare nu pot depăși, de regulă, o douăsprezecime din prevederile anterioare. Joi, Cărbunaru a spus că, până la finalul anului, România ar trebui să aibă un buget prezentat în Parlament și votat.

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Ministerele au timp până luni, 16 noiembrie, să-și trimită datele

La briefingul de joi, Dan Cărbunaru a anunțat că termenul până la care ordonatorii de credite trebuie să trimită Ministerului Finanțelor, prin aplicația e-Buget, estimările de venituri și cheltuieli a fost prelungit până luni, 16 noiembrie. Un reporter i-a amintit că Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Energiei, Secretariatul General al Guvernului și Academia Română nu își trimiseseră toate datele până miercuri.

„Termenul-limită a fost prelungit. Până luni, cel târziu, toate aceste date vor fi colectate. Așa cum spuneam, cele mai multe dintre instituții au introdus aceste date. Mai sunt și situații punctuale unde poate nu au fost trimise toate și trebuie cumva completate toate câmpurile de acolo, dar și domnul ministru de Finanțe și, bineînțeles, domnul prim-ministru au transmis foarte clar că este nevoie de toate aceste elemente cât mai urgent”, a răspuns Cărbunaru.

El a descris și stadiul procedurii:

A fost și astăzi o discuție. Săptămâna trecută au fost, de asemenea, dialoguri în interiorul Guvernului, în interiorul ședinței, privind această procedură în care fiecare minister, fiecare ordonator de credite transmite către Ministerul de Finanțe, prin această aplicație e-Buget, datele care să prezinte perspectiva cheltuielilor și veniturilor. Suntem aproape de finalizarea acestei proceduri, cele mai multe instituții au început să-și trimită datele și, după discuțiile de astăzi, cel mai probabil, în zilele următoare o să avem viziunea de ansamblu necesară.

Etapa e necesară, a explicat el, ca să se evalueze cheltuielile estimate de fiecare minister și ca țara să rămână în ținta de deficit. A pomenit și emisiunea recentă de obligațiuni de 4,5 miliarde de euro, care a fost suprasubscrisă, ca semn că piețele percep bine măsurile noului guvern, condus de premierul Luca Niculescu.

Bugetul pentru anul viitor este un etalon extrem de important și trebuie să fie unul realist, pentru că va trebui să confirme ceea ce piețele așteaptă, va trebui să confirme ceea ce și companiile, și toți reprezentanții întreprinzătorilor privați din România, fie că sunt autohtoni, fie că sunt investitori străini, au vorbit despre acest lucru: statul să-și demonstreze capacitatea de a-și ține cheltuielile sub control, de a se înscrie în țintele de deficit, sigur, fără a omite necesarele măsuri de relansare economică. Pentru tine Recomandat pentru tine Un singur angajat și un profit de peste un milion de lei: câți bani a făcut Florin Salam în 2025 Recomandat pentru tine Ce expresor cafea boabe să cumperi pentru aroma cafelei?

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat, citat de Știrile ProTV, că e primul an în care bugetul se face într-o aplicație electronică în care fiecare minister își încarcă programele și trebuie să le justifice. „În momentul când le vom avea integrate, probabil că, pe final de săptămână, începutul săptămânii viitoare, putem să începem să facem proiecții”, a spus Nazare.

Indexarea pensiilor e promisă, procentul încă nu e hotărât

Întrebat joi dacă s-a avansat în discuția despre indexarea pensiilor de la începutul anului viitor, Cărbunaru a spus că e o prioritate a Guvernului și că toți membrii Executivului sunt de acord. Lipsește însă cifra.

„În mod cert, așa cum a spus și domnul prim-ministru, pensiile în România vor fi indexate. Datele concrete privind această decizie vor fi prezentate de îndată ce se termină procesul de centralizare a situației financiare a țării”, a declarat purtătorul de cuvânt. Ministrul Nazare spusese încă din octombrie că indexarea din 2027 va depinde de datele bugetare și trebuie să fie sustenabilă.

Nici momentul majorării salariului minim nu e stabilit, scrie ProTV. Guvernul urmează să discute în Consiliul Național Tripartit dacă creșterea intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027 sau abia din vară. Discuțiile despre noua lege a salarizării unitare sunt programate să înceapă la începutul anului viitor, așa că impactul ei nu va intra în deciziile bugetare de acum.

Ținta de deficit e 5,2% din PIB, iar datoria a trecut de 60%

Spațiul de manevră e strâmt. Programul de guvernare asumat de Luca Niculescu prevede un deficit de 5,2% din PIB în 2027, iar traiectoria agreată cu Comisia Europeană urmărește coborârea graduală până la pragul de 3% din PIB în 2030, potrivit ProTV. În practică, asta lasă loc puțin pentru majorări de cheltuieli sau reduceri de taxe, dacă nu vin măsuri care să le contrabalanseze.

Datele prezentate de Guvern în august 2026 arată că datoria publică a ajuns la 60,1% din PIB în primul trimestru din 2026, peste pragul european de referință, mai scrie ProTV. Legea responsabilității fiscal-bugetare 69/2010 prevede un mecanism treptat de intervenție la 45%, 50%, 55% și 60% din PIB. Odată depășit pragul de 60%, cadrul legal cere menținerea măsurilor de la pragurile anterioare, inclusiv un program de reducere a ponderii datoriei și înghețarea cheltuielilor salariale și de asistență socială. Consiliul Fiscal avertizează, în raportul pe 2025, că măsurile de consolidare din a doua parte a lui 2025 și de la începutul lui 2026 au încetinit creșterea datoriei, dar nu sunt suficiente ca s-o stabilizeze.

Calculele sunt îngreunate și de închiderea PNRR. Nazare a spus, potrivit ProTV, că 2026 a fost un an atipic, în care bugetul s-a construit în jurul planului, iar banii din cererile de plată 5 și 6 sunt vitali. Pentru taxele de anul viitor, același ministru a anunțat deja în Senat că bugetul pe 2027 se face, cel mai probabil, tot cu TVA de 21%, iar impozitul minim pe cifra de afaceri al marilor companii dispare de la 1 ianuarie.

PSD, PNL, USR și UDMR și-au pus fiecare condițiile

Proiectul de buget pe 2027 se bazează, în acest moment, doar pe voturile PSD, scrie ProTV. Restul voturilor, dacă s-ar ajunge la un vot în Parlament sau la o moțiune de cenzură în cazul asumării răspunderii, vin cu condițiile puse de partide la învestirea guvernului.

PSD a cerut, în octombrie, un memorandum semnat de Guvern, sindicate și mediul de afaceri, prin care taxele și impozitele să nu crească anul viitor, indexarea pensiilor, inclusiv a celor militare și a pensiei minime, conform legii, și eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoanele cu dizabilități. Surse din PSD au spus pentru Știrile ProTV că, înainte de adoptarea bugetului, Guvernul ar urma să își asume răspunderea în Parlament pentru desființarea, comasarea și reorganizarea unor instituții și companii de stat, iar reforma administrației publice ar veni ulterior, pe aceeași procedură.

PNL a condiționat votul de învestitură de un acord politic în care premierul să-și asume o țintă de deficit de cel mult 5,3% din PIB în 2027 și un buget fără cheltuieli fără acoperire în venituri. În schimb, liberalii au promis că nu vor iniția și nu vor vota o moțiune de cenzură până pe 1 martie 2027, dacă acordul e respectat. USR a avertizat că nu va susține măsuri cu cheltuieli în plus, fără surse de finanțare. UDMR a cerut, în negocieri, protejarea investițiilor și indexarea pensiilor.

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