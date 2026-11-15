Pe scurt: Prima cifră ștampilată pe coaja unui ou arată cum au fost crescute găinile: ecologic, cu acces în aer liber, la sol sau în cuști. Clasificarea este aceeași în statele Uniunii Europene.

Două cofraje de ouă pot arăta aproape identic, deși provin de la găini crescute în condiții foarte diferite. Prima cifră imprimată pe coajă permite identificarea sistemului de creștere, potrivit Libertatea.

Sistemul de marcare este reglementat la nivelul Uniunii Europene, iar informațiile trebuie să permită identificarea producătorului și a metodei de creștere a găinilor. Pe lângă acest cod, marcajele și informațiile de pe cofraj oferă cumpărătorilor repere despre proveniență, greutate și perioada în care ouăle pot fi comercializate ca produse proaspete.

Cifrele de la 0 la 3 identifică patru sisteme de creștere a găinilor

Clasificarea este aceeași în statele Uniunii Europene. Cifra 0 este rezervată ouălor provenite din agricultura ecologică, iar cifra 1 indică ouăle de la găini care au acces în aer liber.

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Cifra 2 apare pe ouăle provenite de la păsări crescute la sol, fără cuști, în interiorul halelor, dar care nu ies afară. Cifra 3 indică ouăle de la găini crescute în cuști îmbunătățite.

Diferențele dintre aceste sisteme nu țin doar de spațiul în care trăiesc păsările. Pentru anumite categorii există reguli speciale privind hrana, accesul în exterior și numărul maxim de găini care pot fi crescute într-un adăpost. Cerințele sunt stabilite prin legislația europeană privind comercializarea ouălor și bunăstarea găinilor ouătoare.

Codul 0 presupune certificare ecologică, nu doar acces în aer liber

Dacă prima cifră de pe coajă este 0, oul provine dintr-o fermă certificată pentru producție ecologică. Acest sistem presupune reguli suplimentare atât pentru condițiile în care trăiesc găinile, cât și pentru hrana primită. Păsările trebuie să aibă acces la spații exterioare, iar alimentația lor trebuie să respecte cerințele producției ecologice.

Potrivit Regulamentului european 2018/848, găinile ouătoare trebuie să aibă acces la spații în aer liber cel puțin o treime din viață, cu excepția situațiilor în care autoritățile impun restricții temporare. Suprafețele exterioare trebuie să fie acoperite în cea mai mare parte cu vegetație. Accesul afară trebuie asigurat în timpul zilei, ori de câte ori condițiile permit acest lucru.

Există și o limită privind efectivul: într-un singur compartiment al adăpostului nu pot fi crescute mai mult de 3.000 de găini ouătoare. Cifra 0 indică astfel un sistem supus regulilor și controalelor specifice agriculturii ecologice.

Această clasificare nu trebuie însă confundată cu un certificat automat al valorii nutritive sau al siguranței alimentare a fiecărui ou. Codul descrie sistemul de producție, nu rezultatele unei analize de laborator a produsului.

Ouăle marcate cu cifra 1 provin, la rândul lor, de la găini crescute fără cuști, cu acces la spații exterioare. Păsările sunt adăpostite în clădiri special amenajate și pot ieși afară în timpul zilei, în condițiile stabilite de normele europene. Suprafețele exterioare trebuie să fie acoperite în principal cu vegetație, iar adăposturile trebuie să permită accesul către acestea.

Diferența esențială este că fermele din categoria 1 nu sunt obligate să îndeplinească toate cerințele agriculturii ecologice. Atât ouăle cu cifra 0, cât și cele cu cifra 1 pot proveni de la găini cu acces în aer liber, dar numai primele provin dintr-un sistem certificat ecologic.

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