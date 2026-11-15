Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică, 15 noiembrie, o avertizare Cod galben de vânt puternic pentru cinci localități din județul Sibiu. Meteorologii anunță rafale cu viteze de până la 70 km/h. Avertizarea este valabilă până la ora 15:00.

Vântul se intensifică duminică în mai multe zone din județul Sibiu. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de tip nowcasting, valabilă în intervalul orar 09:00–15:00, pentru cinci localități.

Potrivit meteorologilor, sunt vizate orașele Avrig și Tălmaciu, precum și comunele Șelimbăr, Turnu Roșu și Boița.

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În aceste zone sunt prognozate intensificări ale vântului, cu viteze la rafală cuprinse între 50 și 70 km/h.

Avertizarea rămâne în vigoare până la ora 15:00

Atenționarea a fost emisă duminică dimineață, la ora 08:48, și a intrat în vigoare la ora 09:00. Este vorba despre mesajul meteorologic numărul 2, emis de ANM pentru fenomene periculoase imediate.

Codul galben semnalează condiții meteorologice care pot afecta temporar desfășurarea activităților în aer liber și circulația rutieră, în special pe sectoarele de drum expuse vântului.

Șoferii care circulă prin localitățile vizate, inclusiv pe DN1 și DN7, sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum și să fie atenți la eventualele rafale laterale, mai ales dacă se află la volanul unor autovehicule de mare tonaj.

Totodată, pietonilor li se recomandă să evite staționarea în apropierea copacilor, a stâlpilor și a panourilor publicitare care ar putea fi afectate de vânt.

Potrivit avertizării ANM, intensificările vântului sunt prognozate până la ora 15:00. Meteorologii pot actualiza avertizarea dacă evoluția condițiilor atmosferice o impune.

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