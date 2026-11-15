Pe scurt: Rusia cere, ca preț al păcii în Ucraina, ca Marea Britanie să nu își mai extindă protecția nucleară asupra aliaților europeni și ca NATO să își retragă forțele din statele intrate în Alianță după 1997, printre care și România. Premierul britanic Andy Burnham a spus că securitatea Europei nu se negociază cu Moscova.

Vladimir Putin cere Marii Britanii să nu își mai folosească arsenalul nuclear pentru a-și proteja aliații europeni, ca una dintre condițiile Moscovei pentru încheierea războiului din Ucraina. Cererea apare într-un document de negociere întocmit de oficialii ruși și dezvăluit de The Telegraph.

Lista de condiții prevede și retragerea forțelor NATO din Europa de Est și din statele baltice, ieșirea Finlandei din Alianță și angajamentul că NATO nu va trimite militari în Ucraina, înainte ca Putin să ia în calcul un armistițiu. Documentul cere oprirea „livrărilor de orice tip de arme, echipamente și produse militare occidentale către Ucraina” și blocarea aderării acesteia la NATO.

În schimbul acestor concesii, Rusia ar accepta ca Ucraina să intre în Uniunea Europeană, potrivit aceleiași surse.

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Ce înseamnă pentru România

Documentul Moscovei face trimitere la anul 1997 și vizează prezența militară a Alianței în statele care au aderat la NATO după acel moment. Printre ele se află România, Polonia, Ungaria și țările baltice, care ar pierde o parte importantă din protecția asigurată de trupele aliate staționate pe teritoriul lor, notează presa britanică.

Marea Britanie este, alături de SUA și Franța, una dintre cele trei puteri nucleare ale NATO. Aliații europeni se pot baza pe forța de descurajare nucleară britanică, bazată pe submarine.

Cerințele amintesc de cele formulate de Kremlin în decembrie 2021, cu puțin timp înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei, când Moscova cerea garanții că NATO nu se va mai extinde spre est și o nouă „arhitectură de securitate” pentru Europa.

Londra și capitalele europene resping cererile

Premierul britanic Andy Burnham a respins, joi, după o întâlnire cu omologii europeni la Dublin, includerea securității europene în negocierile cu Rusia.

„A existat un sentiment foarte puternic că cererile Rusiei de a pune în această negociere chestiunea arhitecturii de securitate europene sau a aranjamentelor de securitate ale Europei nu pot fi acceptate. Nu, acest lucru nu este negociabil. Europa trebuie să decidă singură asupra propriilor aranjamente, Europa și numai Europa”, a declarat Burnham.

Ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, a transmis că nici Estonia, nici Europa nu vor discuta vreodată cu Putin apartenența Finlandei la NATO sau orice altă decizie suverană de securitate.

Liderii UE au convenit că Marea Britanie, Franța, Germania, Italia și Polonia, alături de reprezentanți ai UE și NATO, vor vorbi în numele Europei în viitoarele negocieri dintre Ucraina și Rusia.

Documentul rusesc reprezintă poziția de deschidere a Moscovei pentru discuțiile cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Putin a acceptat reluarea negocierilor directe cu SUA, Ucraina și oficialii europeni cu condiția ca pe masă să fie și o nouă arhitectură de securitate pentru continent.

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