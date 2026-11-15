Pe scurt: Ce înseamnă regula „15–15” și de ce ciocolata nu este recomandată când scade glicemia? Ghidul medicului sibian include măsuri practice pentru pacienți și familiile lor.

Gestionarea diabetului presupune atenție zilnică la alimentație, tratament și valorile glicemiei, iar această grijă permanentă poate afecta și sănătatea emoțională. Dr. Podar Oana Maria, medic primar în Compartimentul Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, explică într-un ghid publicat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu cum poate fi recunoscută hipoglicemia, ce măsuri ajută în prediabet și de ce tratamentul vârstnicilor pune siguranța pe primul loc.

Mulți pacienți trec prin perioade de oboseală, frustrare, vinovăție sau teamă de complicații. Această stare, numită „distres legat de diabet”, este frecventă, dar nu înseamnă depresie.

Depresia propriu-zisă este însă de aproximativ două ori mai frecventă la persoanele cu diabet decât în populația generală. Relația funcționează în ambele sensuri: o stare psihică afectată îngreunează respectarea tratamentului, iar un diabet dezechilibrat influențează, la rândul său, starea emoțională.

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Medicul recomandă pacienților să spună deschis, la consultație, cum se simt. Discuția despre starea emoțională este parte din tratament, nu un semn de slăbiciune, iar evaluarea poate fi făcută prin chestionare scurte.

Sprijinul unui psiholog sau psihiatru poate fi necesar. Terapia, de exemplu cea cognitiv-comportamentală, și, la nevoie, medicația ameliorează depresia și pot îmbunătăți controlul glicemic. Educația terapeutică și grupurile de pacienți ajută la înțelegerea bolii, reducând anxietatea și sentimentul de izolare. Contează, de asemenea, sprijinul unei familii informate, care nu judecă pacientul.

Prediabetul poate evolua fără simptome, dar riscul poate fi redus

Prediabetul este stadiul în care glicemia depășește valorile normale, fără să atingă pragul de diabet. Unul dintre rezultatele care îl pot indica este o glicemie între 140 și 199 mg/dl, măsurată la două ore după testul de toleranță la glucoză.

De obicei, prediabetul nu provoacă simptome și este descoperit la analizele de rutină. Fără intervenție, aproximativ 5–10% dintre persoanele cu prediabet dezvoltă diabet în fiecare an. În acest stadiu, evoluția poate fi însă încetinită sau chiar oprită.

Potrivit ghidului, scăderea în greutate cu 5–7%, împreună cu mișcarea, reduce riscul de diabet cu aproape 60%, rezultat indicat de studiul Diabetes Prevention Program. Pentru o persoană de 90 de kilograme, ghidul oferă ca reper o scădere de aproximativ 4,5–6,5 kilograme.

Recomandarea este de cel puțin 150 de minute de mișcare pe săptămână: de exemplu, mers alert câte 30 de minute, cinci zile pe săptămână. Alimentația echilibrată presupune mai puține dulciuri, băuturi îndulcite și produse din făină albă și mai multe legume, leguminoase, cereale integrale și pește.

Somnul suficient, renunțarea la fumat și controlul anual al glicemiei completează măsurile recomandate. Pentru persoanele cu risc foarte mare, medicul poate prescrie și metformin, ca sprijin al schimbării stilului de viață.

Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, despre recomandările medicului sibian Nicoleta Căluțiu pentru reducerea riscului de diabet. Alimentația, mișcarea, somnul și gestionarea stresului pot contribui la prevenirea diabetului zaharat de tip 2, fără să elimine toate riscurile.

Hipoglicemia cere intervenție rapidă, iar la vârstnici siguranța este prioritară

Hipoglicemia înseamnă o glicemie sub 70 mg/dl, iar sub 54 mg/dl este considerată semnificativă. Apare mai ales la persoanele tratate cu insulină sau cu anumite comprimate, precum sulfonilureicele — de exemplu, gliclazidă și glimepiridă — ori glinidele, atunci când sar peste o masă, fac un efort neobișnuit sau consumă alcool.

Primele semne pot fi transpirațiile reci, tremurăturile, palpitațiile, foamea bruscă, amețeala și nervozitatea. Dacă hipoglicemia nu este tratată, pot apărea confuzie, vorbire neclară, somnolență și comportament neobișnuit, până la convulsii și pierderea cunoștinței.

Pentru persoana conștientă, ghidul recomandă regula „15–15”: se iau 15 grame de zahăr cu absorbție rapidă, apoi se așteaptă 15 minute și se măsoară din nou glicemia. Ca variante sunt indicate 3–4 tablete de glucoză, 3–4 cuburi de zahăr sau aproximativ 150 ml de suc de fructe ori băutură îndulcită, nu dietetică.

Dacă glicemia rămâne sub 70 mg/dl, se repetă administrarea zahărului cu absorbție rapidă. După revenire, dacă următoarea masă este la mai mult de o oră, se recomandă o gustare, de exemplu o felie de pâine, pentru a preveni o nouă scădere.

Ciocolata și prăjiturile trebuie evitate în această situație, deoarece grăsimile încetinesc absorbția zahărului.

În cazul pierderii cunoștinței, persoanei nu i se dă nimic pe gură, din cauza riscului de sufocare. Este așezată în poziție laterală de siguranță și se sună imediat la 112. Dacă există glucagon injectabil sau intranazal, acesta poate fi administrat de cineva instruit.

Persoanele tratate cu insulină sau sulfonilureice trebuie să aibă mereu asupra lor o sursă de zahăr cu absorbție rapidă, precum și un document ori o brățară care să indice că au diabet.

La pacienții vârstnici, obiectivul tratamentului nu este obținerea unor glicemii „perfecte”, ci siguranța și calitatea vieții. O hipoglicemie poate duce la cădere, fractură, accidente cardiovasculare sau agravarea tulburărilor de memorie.

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