Pe scurt:
Estonia își închide de la 1 decembrie toate cele trei puncte de trecere a frontierei cu Rusia: Narva, Luhamaa și Koidula. Decizia vine după o tentativă de atac incendiar la producătorul de drone Threod Systems, pe care autoritățile estone o atribuie serviciului rus de informații militare, GRU.
Estonia își va închide toate punctele de trecere a frontierei cu Rusia începând cu 1 decembrie, a anunțat duminică, 15 noiembrie, ministrul eston de externe, Margus Tsahkna, potrivit Reuters, citată de HotNews.ro. Decizia vine după o tentativă de atac incendiar pe care autoritățile de la Tallinn o atribuie serviciului rus de informații militare, GRU.
Estonia are trei puncte de trecere a frontierei cu Rusia: Narva, Luhamaa și Koidula.
Atacul vizat: un producător de drone de lângă Tallinn
Sâmbătă dimineață, opt cetățeni letoni ar fi încercat să pătrundă prin efracție într-o clădire a producătorului eston de drone Threod Systems, la Viimsi, la marginea capitalei, cu scopul de a provoca un incendiu și o explozie, potrivit publicațiilor Politico și ERR.
Autoritățile spun că paza firmei a oprit atacul înainte să producă pagube importante. Toți cei opt suspecți, rezidenți în Letonia, au fost reținuți, iar cinci dintre ei au rămas în custodie. Threod produce drone de recunoaștere și drone de atac cu rază lungă de acțiune.
Serviciul de Securitate Internă al Estoniei (KAPO) a declarat că, potrivit informațiilor strânse de ofițerii săi, atacul a fost comandat de GRU.
„Rusia trebuie să înțeleagă că acțiunile ostile vin cu consecințe”
„În urma unor dovezi clare că serviciul de informații militare al Rusiei, GRU, a ordonat un atac de sabotaj împotriva unei companii estone din industria de apărare, Estonia va închide toate punctele de trecere a frontierei estono-ruse începând cu 1 decembrie”, a declarat Margus Tsahkna.
„Rusia trebuie să înțeleagă că acțiunile ostile împotriva Estoniei vin cu consecințe”, a adăugat ministrul.
Premierul Kristen Michal a scris pe platforma X că atacul face parte din războiul hibrid al Rusiei împotriva Europei, care urmărește să reducă sprijinul pentru Ucraina și presiunea asupra Moscovei. „Nu ne vom lăsa intimidați”, a transmis el. Potrivit premierului, închiderea graniței va reduce amenințarea la adresa oamenilor din Estonia și va arăta că atacurile asupra industriei de apărare a țării sunt inacceptabile.
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