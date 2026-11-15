Pe scurt: O explozie urmată de incendiu a rănit cinci persoane la târgul de Crăciun de la Abația Maredsous, în Belgia. Doi răniți sunt în stare critică. Două căsuțe au ars complet, alte două au fost avariate. Târgul a fost evacuat și rămâne închis duminică.

Cinci persoane au fost rănite, două dintre ele grav, după o explozie urmată de incendiu la târgul de Crăciun de la Abația Maredsous, în localitatea Denée din comuna Anhée, provincia belgiană Namur, potrivit autorităților locale citate de Știrile ProTV și de publicația britanică Mirror.

Târgul a fost evacuat, iar accesul vizitatorilor a fost oprit.

Doi răniți, duși cu elicopterul la spital

Primarul din Anhée, Pierre Rondiat, a spus că două dintre victime sunt în stare critică. Una a fost transportată cu elicopterul la un spital din Liège, iar cealaltă, după informațiile încă neconfirmate ale primarului, la spitalul militar din Neder-Over-Heembeek, lângă Bruxelles. O a treia persoană a suferit arsuri, iar celelalte două au răni ușoare.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

„Două chioșcuri au luat foc, dar pompierii din Val de Sambre au stins incendiul. Planul de intervenție medicală (PIM) nu a fost activat”, a declarat colonelul Marc Gilbert, din zona de intervenție de urgență Val de Sambre. El a precizat că trei persoane au arsuri grave și urmau să fie duse cu elicopterul la unități specializate în tratarea arsurilor.

Butelia de gaz, pista principală

Cauza nu a fost stabilită oficial. Pompierii cred că a fost un accident, provocat probabil de explozia unei butelii de gaz. Parchetul din Namur a deschis o anchetă.

Potrivit primarului, două căsuțe au ars complet, iar alte două, vecine, au fost avariate. „Situația este acum pe deplin sub control. Târgul a fost evacuat și este acum închis”, a spus Pierre Rondiat. După discuțiile cu organizatorul și din respect pentru victime, târgul rămâne închis și duminică.

Un târg cu peste 60 de căsuțe, deschis de vineri

Târgul de Crăciun de la Maredsous s-a deschis vineri și se ține în fiecare an în incinta abației benedictine, cunoscută pentru brânza și berea produse aici după al Doilea Război Mondial. Potrivit site-ului abației, târgul durează cinci weekenduri, în perioada Adventului, și are peste 60 de căsuțe cu produse artizanale și locale.

Târgul de Crăciun din Sibiu, deschis tot de vineri

Târgul de Crăciun din Piața Mare a Sibiului s-a deschis tot vineri, 13 noiembrie. În aceeași zi, Ora de Sibiu a scris că Ministerul Afacerilor Interne a cerut măsuri sporite de ordine publică la târgurile de Crăciun din toată țara.

Comentarii