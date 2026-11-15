Guvernul pregătește un program de investiții de patru miliarde de lei pentru comunele și orașele care aleg să se asocieze și să se comaseze voluntar până la 1 martie 2027. Locuitorii acestor localități ar urma să plătească impozite cu până la 50% mai mici pe clădiri și pe terenurile din intravilan, a anunțat sâmbătă, la Botoșani, ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, potrivit Radio România Actualități.

Programul se numește „START Reforma Administrativă” și va fi finanțat de la bugetul de stat. Banii ar urma să meargă în drumuri de legătură, rețele de apă, canalizare și gaze, centre medicale și școli în localitățile care acceptă comasarea.

Citește și: Treisprezece comune din Sibiu ar putea fi vizate de comasare: lista localităților aflate sub pragul de 1.500 de locuitori

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

După 1 martie 2027, comasarea ar urma să devină obligatorie

Reforma are două etape. Până la 1 martie 2027, comasarea este voluntară și vine cu investiții și facilități fiscale.

„Într-o primă etapă, până la 1 martie 2027, vorbim de comasarea voluntară, cu un program de investiții și cu facilități fiscale pentru oamenii din localitățile care aleg să se comaseze voluntar”, a declarat Alexandru Stoica.

A doua etapă presupune reorganizarea prin asumarea răspunderii Guvernului, ceea ce înseamnă că unirea va deveni obligatorie pentru localitățile vizate. În declarația de la Botoșani, ministrul nu a precizat cum vor fi împărțiți banii între localități și nici după ce criterii vor fi alese cele comasate obligatoriu.

Ce s-a decis până acum

Pe 21 octombrie, ministrul Dezvoltării a semnat ordinul de constituire a grupului de lucru pentru programul „START Reforma Administrativă: asociere și comasare voluntară”. Ordinul prevede subgrupuri județene, formate din reprezentanți ai Consiliului Județean, ai Prefecturii și ai Asociației Comunelor. Programul de guvernare vizează, în prima etapă, 429 de unități administrativ-teritoriale cu cel mult 1.500 de locuitori.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut ca Guvernul să-și asume răspunderea pe reforma administrativă până în martie 2027. Partidul propune și câte un comitet de reorganizare în fiecare județ, pe lângă prefect.

13 comune din județul Sibiu sunt sub pragul de 1.500 de locuitori

În județul Sibiu sunt 13 comune cu mai puțin de 1.500 de locuitori, potrivit Recensământului din 2021: Râu Sadului, Ludoș, Bruiu, Mihăileni, Marpod, Cârța, Apoldu de Jos, Cârțișoara, Ațel, Tilișca, Brădeni, Boița și Chirpăr. Cea mai mică este Râu Sadului, cu 514 locuitori. Nu există însă o listă oficială a localităților care vor fi comasate.

În județ există deja o propunere de reunire voluntară: primarul din Rășinari i-a propus comunei Râu Sadului reunirea, la un secol de la despărțire. Primarul din Râu Sadului, Valentin Ivan, a răspuns că decizia aparține cetățenilor, prin referendum.

Reorganizarea discutată la București privește și orașele mici. Șapte din cele nouă orașe ale județului Sibiu sunt sub pragul de 10.000 de locuitori și ar putea deveni comune.

Citește și: Ce zic de reforma teritorială a PSD primarii a cinci localități sibiene care și-ar putea pierde statutul de oraș

Comentarii