După ce a condus-o pe CSC 1599 Șelimbăr ca antrenor interimar, după demiterea lui Eugen Beza, Ioan Luca a renunțat și a revenit pe postul de director sportiv la echipă. Clubul l-a anunțat ca antrenor principal pe Dragoș Militaru, care are misiunea de a salva echipa de la retrogradare.

Ioan Luca a reușit doar 3 puncte în 4 meciuri pe banca „călăreților roșii”, iar eșecul nescontat de pe „Municipal”, 0-2 cu CSL Ștefănești, l-a determinat să renunțe. La conferința de presă susținută după eșecul cu CSL Ștefănești, Ioan Luca a anunțat că este dispus să renunțe, însă, ulterior, directorul Claudiu Arion l-a reconfirmat în post. Până la urmă, clubul șelimbărean a ajuns la un acord cu Dragoș Militaru.

Ioan Luca a subliniat că decizia de a reveni pe postul de director sportiv i-a aparținut. „Salut venirea lui Dragoș Militaru și mă bucur de prezența sa în cadrul echipei noastre. Așa cum am declarat și la ultima conferință de presă, după meciul cu Ștefănești, am simțit că echipa avea nevoie de un suflu nou. Decizia de a nu mai ocupa funcția de antrenor principal mi-a aparținut în totalitate și a fost una asumată”, a spus Ioan Luca pentru pagina oficială a clubului CSC 1599 Șelimbăr.

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Oficialul clubului șelimbărean este convins că venirea lui Dragoș Militaru este cea mai bună variantă. „Voi rămâne în cadrul clubului, în funcția de director sportiv, și vom depune cu toții eforturi pentru a redresa situația actuală. După analiza internă efectuată în cadrul clubului, cu toții am fost de acord că Dragoș este varianta potrivită și sunt convins că va face o treabă bună alături de echipă”, a mai spus Luca.

Cu 9 puncte din 13 meciuri, CSC 1599 Șelimbăr este pe locul 19 în Liga 2, iar misiunea de salvare pare una foarte dificilă.

Pentru a scăpa și de baraj, „călăreții roșii” trebuie să întreacă echipe solide precum ASA Tg. Mureș sau Steaua, care au două puncte în plus, sau pe Slobozia, care are 5 puncte peste.

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