Pe scurt: O tânără de 18 ani a murit în urma unui accident produs sâmbătă, 14 noiembrie 2026, la Giroc, în județul Timiș. Mașina era condusă de un adolescent de 17 ani, fără permis, care nu a oprit la semnalele polițiștilor.

O tânără de 18 ani a murit în urma unui accident produs sâmbătă, 14 noiembrie 2026, în localitatea Giroc, județul Timiș. Autoturismul în care se afla era condus de un adolescent de 17 ani, fără permis, care nu a oprit la semnalele polițiștilor, potrivit Adevărul.

Accidentul s-a produs în jurul orei 19:10, pe strada Trandafirilor, la intersecția cu strada Cerbului. Primele verificări au arătat că adolescentul a pierdut controlul direcției, iar mașina a ieșit de pe carosabil, s-a răsturnat și s-a oprit într-un cap de pod.

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Atât șoferul, cât și pasagera au fost răniți în urma impactului și au fost transportați la spital. Ulterior, polițiștii au anunțat decesul tinerei de 18 ani.

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Potrivit informațiilor transmise de polițiști, înaintea urmăririi, adolescentul se afla cu mașina oprită în afara carosabilului, pe DC 318, în Giroc. Când a observat echipajul, acesta ar fi pornit autoturismul și și-ar fi continuat deplasarea, fără să oprească la semnalele acustice și luminoase ale agenților.

Polițiștii l-au urmărit pe DC 318, apoi pe strada Trandafirilor. Urmărirea s-a desfășurat pe aproximativ 800 de metri, până la producerea accidentului.

Verificările au stabilit că adolescentul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, autoturismul ar fi fost luat fără știrea proprietarei, o tânără de 19 ani. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Ora de Sibiu a scris, în august 2026, despre un șofer fără permis care a fugit de polițiști și s-a răsturnat la Vurpăr. Tânărul de 22 de ani din Roșia conducea o mașină furată și era beat.

Inițial, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis și furt în scop de folosință. După moartea pasagerei, cercetările au fost extinse pentru ucidere din culpă.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

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