Pe scurt: Credincioșii ortodocși au intrat duminică, 15 noiembrie 2026, în Postul Crăciunului, care durează până la 24 decembrie. În această perioadă sunt prevăzute 14 zile cu dezlegare la pește, prima fiind pe 21 noiembrie.

Postul Crăciunului 2026 a început duminică, 15 noiembrie 2026, și se încheie la 24 decembrie, în Ajunul Nașterii Domnului. Cele 40 de zile sunt dedicate pregătirii pentru sărbătoarea Crăciunului, celebrată pe 25 decembrie, potrivit Știrile ProTV.

Postul Nașterii Domnului este unul dintre cele patru mari posturi rânduite de Biserica Ortodoxă. Pe lângă restricțiile alimentare, credincioșii sunt îndemnați să se roage mai mult și să acorde o atenție deosebită faptelor bune.

Sâmbătă, 14 noiembrie 2026, a fost Lăsatul secului, ultima zi înaintea postului în care au putut fi consumate alimente de dulce, precum carnea, ouăle și produsele lactate.

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Rânduiala celor 40 de zile a fost stabilită în anul 1166, la un sinod desfășurat la Constantinopol, sub conducerea Patriarhului Luca Hrisoverghi. Până atunci, creștinii respectau perioade diferite de post înaintea sărbătorii Nașterii Domnului.

Prima dezlegare la pește este pe 21 noiembrie

În Postul Crăciunului din 2026 sunt prevăzute 14 zile cu dezlegare la pește, repartizate în lunile noiembrie și decembrie.

Prima este 21 noiembrie 2026, când Biserica Ortodoxă sărbătorește Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, cunoscută în tradiția populară și sub numele de Vovidenia. O altă zi cu dezlegare este 30 noiembrie 2026, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Ultima dezlegare la pește este pe 19 decembrie 2026.

Dezlegarea nu înseamnă întreruperea postului, ci permisiunea de a introduce peștele în meniu, cu păstrarea celorlalte restricții alimentare. În funcție de zi, calendarul bisericesc prevede și dezlegări la vin și untdelemn.

Carnea, ouăle și lactatele nu sunt permise în meniul de post

În zilele obișnuite de post, credincioșii care respectă rânduielile alimentare renunță la produsele de origine animală. Între alimentele care nu sunt permise se numără carnea, ouăle și lactatele: laptele, brânza, cașcavalul, iaurtul, smântâna și untul.

Restricțiile se aplică și preparatelor care conțin aceste ingrediente. Mezelurile, produsele de patiserie, unele dulciuri, biscuiții sau sosurile pot avea în compoziție lapte, unt ori ouă, chiar dacă acestea nu sunt evidente la prima vedere.

Pentru mesele de post pot fi folosite legume, fructe, cartofi, orez, fasole, linte, năut și ciuperci. Sunt permise și cerealele, nucile și semințele, iar peștele poate fi consumat în zilele cu dezlegare. Uleiul și vinul sunt permise în anumite zile, potrivit indicațiilor calendarului ortodox.

Ajunul Crăciunului, 24 decembrie 2026, este ultima zi de post și are o rânduială mai aspră. Unii credincioși aleg să nu mănânce până seara sau să țină post negru. Din 25 decembrie 2026, odată cu sărbătoarea Nașterii Domnului, restricțiile postului se încheie.

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