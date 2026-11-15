Postul Crăciunului a început duminică, 15 noiembrie, pentru credincioșii ortodocși, potrivit calendarului Bisericii Ortodoxe Române, iar la Sibiu și în satele din județ îl însoțesc Zilele Șaguniene, formarea cetelor de juni din Mărginime și, la final, întâlnirea cetelor de la Săliște.

Romano-catolicii și evanghelicii intră în Advent pe 29 noiembrie, iar în Mărginimea Sibiului tinerii care vor să intre în ceata de juni se strâng de Sfântul Nicolae, își aleg gazda și judele și repetă colindele până în Ajun.

Sibiu, între târg și Zilele Șaguniene

Târgul de Crăciun din Piața Mare s-a deschis vineri, 13 noiembrie, cu o zi înainte de Lăsatul secului, iar căsuțele și luminile vor însoți primele săptămâni de post.

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Între 26 noiembrie și 1 decembrie, Arhiepiscopia Sibiului organizează Zilele Șaguniene, cu conferințe, slujbe de priveghere și o procesiune cu moaște duminică, 29 noiembrie, de la ora 19:00, de la Catedrala Mitropolitană. Luni, 30 noiembrie, când Biserica îi pomenește pe Sfântul Apostol Andrei și pe Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, este proclamată local canonizarea Sfintei Anastasia Șaguna, mama mitropolitului. Programul complet al Zilelor Șaguniene a fost publicat de Mitropolia Ardealului.

Adventul de pe 29 noiembrie la romano-catolicii și evanghelicii din Sibiu

În Bisericile apusene, pregătirea pentru Crăciun se numește Advent și cuprinde patru duminici. În 2026, prima duminică a Adventului este 29 noiembrie, atât în calendarul romano-catolic, cât și în cel al Bisericii Evanghelice C.A. din România, care își are sediul la Sibiu. Comunitatea romano-catolică din oraș are biserica Sfânta Treime din Piața Mare, care ține de Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia.

Cel mai cunoscut semn al Adventului este coroana cu patru lumânări, din care se aprinde câte una în plus în fiecare duminică.

În Mărginime, postul este timpul cetelor de juni

În satele din Mărginimea Sibiului, sărbătorile de iarnă încep, după tradiție, de Sfântul Nicolae. În cartea „Evoluția obiceiurilor tradiționale. Sărbătorile de peste an în Mărginimea Sibiului” (Editura Techno Media, Sibiu, 2022), Rodica Popa Comăniciu notează că activitățile de toamnă se încheie, de regulă, odată cu începutul Postului Crăciunului, iar în seara de ajun a Sfântului Nicolae tinerii care vor să intre în ceata de juni se strâng în centrul satului. Acolo își aleg o „gazdă”, unde stau pe tot parcursul sărbătorilor, și un „jude”, care conduce ceata. La gazdă se strâng zilnic, până în Ajun, ca să repete colindele.

Muzeograful Carmina Maior, de la Complexul Național Muzeal ASTRA, explica, într-un material publicat de Ora de Sibiu, cum se împart junii. „Ceata mare este formată din tineri necăsătoriți, dar care au făcut armata, și drăguțele lor”, spunea ea, iar adolescenții formează ceata mică. Fiecare ceată își împarte sarcinile, de la mâncare și băutură la lemnele de foc și bani. Colindele sunt asemănătoare în toată Mărginimea, dar există colinde anume pentru primar, pentru preot, pentru jude și pentru fetele de măritat.

La Sadu, alegerea cetei se face în fața satului, de Sfântul Nicolae: anul trecut, programul comunei din 6 decembrie a cuprins un spectacol de colinde și alegerea judelui și a vornicului cetei. Tot la Sadu, în dimineața Ajunului, junii aduc în centrul comunei, cu un car tras de boi, un fag bătrân, obicei numit „Adusul fagului”, urmat de horă și de colindat.

În seara de Ajun, cetele colindă toate casele satului, în costume populare, începând cu casa primarului și a preotului, și umblă până dimineața. În prima zi de Crăciun, la prânz, junii colindă în biserică, după slujbă.

Luni, 28 decembrie: întâlnirea cetelor de la Săliște

Momentul cel mai așteptat vine după post, în a patra zi de Crăciun, care anul acesta cade luni, 28 decembrie. Cetele din Mărginime, dar și din satele de dincolo de munți, din Vâlcea și Argeș, unde s-au stabilit mărgineni, se adună la prânz în Piața Junilor din Săliște, în portul alb-negru al zonei și însoțite de lăutari. Judele cetei din Săliște îl întâmpină pe fiecare jude venit din celelalte sate și închină cu el din plosca tradițională. Fiecare jude ține un discurs, ceata își arată jocurile, între care învârtita și jiana, copiii spun plugușorul, apoi toți junii se prind în Hora Unirii.

Juni și junese din Mărginime, în port tradițional, cântă pe scena din Piața Junilor, la întâlnirea cetelor de la Săliște din 28 decembrie 2022. Foto arhivă: Ora de Sibiu

Primăria Săliște descrie întâlnirea drept un obicei vechi de sute de ani, întrerupt aproape 20 de ani în perioada comunistă și ținut fără întrerupere din 1968. Relatările mai vechi din arhiva Ora de Sibiu vorbesc despre o tradiție începută în 1895. La ediția din 2022 au defilat 12 cete, din Săliște, Orlat, Tilișca, Gura Râului, Galeșul de Argeș, Vaideeni, Sadu, Râul Sadului, Miercurea Sibiului, Rășinari, Apoldu de Jos și Jina.

Teodor Banciu, primarul Săliștei în 2011, povestea atunci că obiceiul a rămas neschimbat de când era el june. „Eu am umblat cu ceata de la Tilişca în anii ’80. De atunci, nimic nu s-a schimbat”, spunea acesta.

Ignatul cade duminică, 20 decembrie

Ignatul, ziua în care, după tradiție, se taie porcul pentru masa de Crăciun, cade anul acesta duminică, 20 decembrie, în săptămâna cea mai aspră a postului. Carnea nu se mănâncă însă decât după Crăciun. În Mărginime, ziua rămâne importantă, dar mulți gospodari taie porcul cu una sau două săptămâni mai devreme, ca preparatele să aibă timp să se afume.

Ciorbă de porc acrită cu zeamă de varză, gătită la ceaun la Ignatul din Muzeul ASTRA, în decembrie 2025. Foto arhivă: Ora de Sibiu

În ultimii ani, Muzeul ASTRA a reconstituit ritualul în Târgul de țară de iarnă, cu pârlitul porcului cu paie, ciorbă acrită cu zeamă de varză și pomana porcului, servită cu mămăligă și murături. „Ignatul înseamnă muncă, comunitate și hrană pentru tot anul”, spunea directorul muzeului, Ciprian Ștefan, la ediția de anul trecut.

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