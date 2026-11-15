Pe scurt: Cele mai mari punctaje la Rezidențiat 2026: 943 la Medicină (București), 936 la Medicină dentară (Timișoara), 925 la Farmacie (București). Pragul minim pentru alegerea unui loc: 565,8 puncte la Medicină, 559,2 la Medicină dentară și 555 la Farmacie. Contestațiile se trimit până luni, 16 noiembrie, ora 16:00.

Cel mai mare punctaj obținut duminică, 15 noiembrie 2026, la concursul de Rezidențiat a fost de 943 de puncte, la Medicină, de un candidat din București, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook. La Medicină dentară, scorul maxim a fost de 936 de puncte, la Timișoara, iar la Farmacie de 925 de puncte, tot la București.

Punctajele maxime contează pentru toți candidații: din ele se calculează pragul de promovare. Un loc sau un post de rezident poate fi ales doar de cei care obțin cel puțin 60% din punctajul maxim realizat la nivel național în domeniul lor.

Pragul minim pentru alegerea unui loc

Potrivit Ministerului Sănătății, pragurile de 60% sunt:

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Medicină: 565,8 puncte

Medicină dentară: 559,2 puncte

Farmacie: 555 de puncte

„Examenul de Rezidențiat s-a încheiat, lucrările au fost corectate, iar punctajele maxime din toate cele șase centre universitare au fost centralizate”, a transmis ministrul.

Cele mai mari punctaje din fiecare centru universitar

București: 943 la Medicină, 932 la Medicină dentară, 925 la Farmacie

Cluj-Napoca: 935 la Medicină, 924 la Medicină dentară, 898 la Farmacie

Craiova: 926 la Medicină, 902 la Medicină dentară, 861 la Farmacie

Iași: 929 la Medicină, 917 la Medicină dentară, 872 la Farmacie

Târgu Mureș: 924 la Medicină, 887 la Medicină dentară, 900 la Farmacie

Timișoara: 938 la Medicină, 936 la Medicină dentară, 915 la Farmacie

La concursul din acest an s-au înscris 9.969 de candidați, mai puțini decât anul trecut, când au fost 10.147, potrivit Edupedu.ro. Au fost scoase la concurs 5.483 de locuri și posturi.

Ce urmează: contestații, clasament național, repartiție

Contestațiile privind răspunsurile corecte se trimit prin e-mail comisiei locale de concurs până luni, 16 noiembrie 2026, la ora 16:00. După soluționarea lor se publică grila definitivă, iar punctajele anunțate în săli se pot modifica.

Clasamentul este național, separat pe fiecare domeniu, și va fi afișat pe rezidentiat.ms.ro și pe site-urile celor șase universități de medicină și farmacie. Alegerea locurilor și a centrelor de pregătire se face prin teleconferință, în trei zile consecutive, între orele 9:00 și 21:00. Candidații se pot prezenta pentru repartiție și în centrul universitar Sibiu.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie, despre cele 124 de locuri disponibile la Sibiu pentru viitorii medici, iar sâmbătă despre regulile concursului din acest an.

„Indiferent de punctajul obținut, efortul vostru merită respect și apreciere. România are nevoie de voi!”, le-a transmis ministrul Rogobete candidaților.

Comentarii