România a câștigat definitiv arbitrajul cu Gabriel Resources pentru proiectul minier de la Roșia Montană. Comitetul ad-hoc al Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții (ICSID) a respins, pe 13 noiembrie, cererea companiei canadiene de anulare a hotărârii din 2024, a anunțat sâmbătă Ministerul Finanțelor.

Decizia închide ultima cale extraordinară de atac prevăzută de Convenția ICSID. Astfel, statul român nu va plăti despăgubirile de aproximativ 6,5 miliarde de dolari cerute de companie, iar hotărârea arbitrală devine definitivă și obligatorie, potrivit ministerului.

Cea mai mare pretenție formulată vreodată împotriva României

Suma cerută de Gabriel Resources echivala cu circa 31,5 miliarde de lei. Ministerul Finanțelor spune că reprezenta aproximativ 1,5% din produsul intern brut estimat pentru 2026 și că a fost cea mai mare pretenție financiară ridicată vreodată împotriva României într-un arbitraj internațional.

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Compania susținea că statul român a încălcat acordurile bilaterale de protejare a investițiilor încheiate cu Canada și cu Regatul Unit. În martie 2024, tribunalul arbitral de la Washington a decis că România nu și-a încălcat obligațiile și a respins toate pretențiile. Ora de Sibiu a scris atunci că România câștigase procesul Roșia Montană în primă fază, iar Gabriel Resources fusese obligată să suporte o parte din cheltuielile de judecată.

Ce a invocat compania și de ce a pierdut

În iulie 2024, Gabriel Resources a cerut anularea în întregime a hotărârii. Potrivit Ministerului Finanțelor, compania a invocat o pretinsă constituire necorespunzătoare a tribunalului arbitral și o abatere gravă de la normele fundamentale de procedură. În subsidiar, a cerut anularea parțială, pe motiv că arbitrii și-ar fi depășit competențele și nu și-ar fi motivat decizia.

Comitetul ad-hoc, condus de Eduardo Zuleta și format din Lawrence Boo și Maxi Scherer, a respins toate argumentele. Procedura de anulare a durat din iulie 2024 până în noiembrie 2026, cu schimburi de memorii scrise și o audiere a părților. Reclamanții trebuie să suporte și cheltuielile acestei proceduri.

Ministerul Finanțelor a anunțat că va continua demersurile pentru recuperarea integrală a cheltuielilor de judecată care revin statului român.

Reacțiile autorităților

„Este rezultatul unui efort instituţional şi juridic susţinut”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a spus că apărarea statului a fost asumată de minister timp de peste zece ani.

Premierul Luca Niculescu a scris pe Facebook că decizia arată că statul român își poate apăra interesele și că este o veste bună pentru protejarea mediului și a patrimoniului de la Roșia Montană. El a mulțumit avocaților care au reprezentat România, casa Leaua Damcali Deaconu Păunescu și firma elvețiană LALIVE, și experților din Ministerul Finanțelor.

„Victorie importantă!”, a scris și președintele Nicușor Dan, care a subliniat că decizia scutește România de plata unor despăgubiri imense.

Un litigiu de peste un deceniu

Licența de exploatare a zăcământului de aur și argint de la Roșia Montană, în județul Alba, a ajuns la sfârșitul anilor ’90 la Roșia Montană Gold Corporation, companie controlată de Gabriel Resources și în care statul român are o participație minoritară prin Minvest. Proiectul prevedea cea mai mare exploatare de aur la suprafață din Europa, cu folosirea cianurilor.

În 2013, un proiect de lege specială care ar fi declarat mina de interes național a scos zeci de mii de oameni în stradă, în București și în marile orașe. Parlamentul a respins legea, iar în 2015 Gabriel Resources a dat România în judecată la ICSID.

În 2021, peisajul cultural minier de la Roșia Montană a fost înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, pentru galeriile romane de mină. În iunie 2024, Agenția Națională pentru Resurse Minerale a refuzat prelungirea licenței de exploatare a companiei.

La Sibiu, subiectul a scos oamenii în stradă de mai multe ori, inclusiv în 2020, când protestatarii au cerut, la sediul PNL din Sibiu, includerea Roșiei Montane în patrimoniul UNESCO. Istoria minelor din Apuseni a ajuns în octombrie și la Muzeul Astra, care a reconstituit modul în care era prelucrat minereul.

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