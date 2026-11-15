Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin se vor întâlni joi, 19 noiembrie, la Shenzhen, în China, într-un format trilateral fără precedent între cei trei lideri. Washingtonul vrea să deschidă discuții despre reducerea armelor nucleare, în timp ce pregătirile reuniunii au scos la iveală diferențe privind obiectivele și chiar modul de desfășurare a conversației. The Wall Street Journal relatează că întâlnirea a fost anunțată de Casa Albă și se va desfășura în marja summitului APEC. The Wall Street Journal

Dincolo de fotografia comună, miza este dacă cei trei pot găsi un punct de plecare pentru negocieri într-un moment în care interesele lor se suprapun doar parțial. Documentarea publicată înaintea reuniunii arată că Moscova, Washingtonul și Beijingul au abordat întâlnirea din perspective diferite.

Trump vrea negocieri nucleare cu Rusia și China

Pentru Trump, prioritatea declarată este dosarul nuclear. Reuters relata încă din 8 noiembrie că președintele american intenționa să discute cu Xi și Putin despre denuclearizare și despre încheierea războiului din Iran. Acestea sunt obiectivele comunicate de liderul american, fără ca anunțul să însemne că toate părțile au acceptat deja un program de negocieri. Reuters

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Discuția are loc după expirarea, în februarie 2026, a tratatului New START dintre Statele Unite și Rusia. Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm, SIPRI, avertizează că dispariția acestui cadru crește incertitudinea asupra evoluției arsenalelor strategice. Institutul estimează că Rusia și SUA dețin împreună aproximativ 83% din focoasele nucleare aflate în stocurile militare pentru o posibilă utilizare. SIPRI

Beijingul pornește de la o situație diferită. SIPRI estima arsenalul chinez la aproximativ 620 de focoase la începutul anului 2026, mult sub stocurile americane și rusești, deși China își extinde arsenalul mai rapid decât celelalte state. Această diferență complică perspectiva unui acord comun. SIPRI

Limitarea rolului inteligenței artificiale în deciziile nucleare

Un posibil teren comun pentru Trump, Xi și Putin este limitarea rolului inteligenței artificiale în sistemele de comandă și control nuclear. Potrivit unei relatări publicate de South China Morning Post pe 11 noiembrie și actualizate pe 12 noiembrie, negociatorii celor trei țări au discutat un posibil angajament în acest domeniu în pregătirea reuniunii de la Shenzhen. Publicația citează surse familiarizate cu discuțiile, care descriu tema drept una dintre zonele în care ar putea exista consens. Nu este, deocamdată, un acord anunțat oficial. South China Morning Post

Problema depășește imaginea unui calculator care ar putea decide singur lansarea unei rachete. Inteligența artificială poate interveni în supraveghere, interpretarea informațiilor, identificarea amenințărilor și sprijinirea deciziilor militare. O analiză SIPRI arată că integrarea AI în sistemele nucleare și în cele conexe complică stabilirea punctelor în care oamenii păstrează un control efectiv. Prin urmare, discuția privește și modul în care tehnologia influențează informațiile și opțiunile prezentate liderilor. SIPRI

Există deja un precedent diplomatic. La întâlnirea din Lima, din 16 noiembrie 2024, Joe Biden și Xi Jinping au afirmat necesitatea menținerii controlului uman asupra deciziei de folosire a armelor nucleare. Angajamentul apare în comunicatul oficial chinez și a fost relatat atunci și de Politico. Cei doi au subliniat și necesitatea evaluării prudente a riscurilor dezvoltării inteligenței artificiale pentru utilizări militare. Comunicatul Ministerului de Externe chinez, Politico

În acest context, o eventuală înțelegere la Shenzhen ar putea extinde dialogul și la Rusia. Ar reprezenta un pas privind siguranța utilizării tehnologiei, distinct de negocierea reducerii numărului de focoase. Relatarea South China Morning Post indică această posibilitate, dar nu stabilește că cei trei lideri au acceptat deja formularea unui angajament comun. South China Morning Post

Beijingul a cerut declarații pregătite și discuții limitate

O relatare Wall Street Journal, semnată de Lingling Wei, arată că divergențele au apărut inclusiv asupra formatului reuniunii. Potrivit persoanelor familiarizate cu pregătirile, citate de publicație, China dorea ca fiecare lider să citească o declarație pregătită, cu puțin spațiu pentru discuții. Administrația Trump susținea un format mai liber, care să permită un schimb direct de opinii. Informația descrie negocierile pregătitoare, nu un format final anunțat oficial. The Wall Street Journal

Putin a propus discuții despre Ucraina fără Zelenski

Pentru Putin, Ucraina a reprezentat o miză a inițiativei. Într-un material anterior, Wall Street Journal relata că liderul rus propusese o întâlnire cu Trump și Xi pentru discutarea unei înțelegeri privind războiul, favorabilă Moscovei, fără participarea lui Volodimir Zelenski. The Wall Street Journal

Washingtonul nu anticipează un acord la Shenzhen

Washingtonul a delimitat însă ulterior agenda pe care intenționează să o abordeze. Potrivit El País, oficialii americani au precizat că discuțiile despre Ucraina se desfășoară pe un canal separat, la care China nu participă, și că Trump nu intenționează să trateze acest subiect în trilaterală. Aceiași oficiali au temperat așteptările: întâlnirea ar urma să deschidă o conversație despre reducerea armelor nucleare, fără un acord anticipat la final. El País

Găzduirea reuniunii îi oferă lui Xi oportunitatea de a prezenta China drept un actor central al diplomației mondiale. În analiza publicată de Brookings înaintea summitului, Ryan Hass arată însă că rolul de gazdă aduce și responsabilitatea stabilirii unei agende și a obținerii unui dialog productiv. Pentru Putin, aceeași analiză identifică un avantaj imediat: recunoașterea ca interlocutor al celor mai puternice două țări, chiar în absența unor concesii rusești. Acestea sunt evaluări ale analistului, nu rezultate deja obținute. Brookings

Pentru Europa, întrebarea sensibilă rămâne dacă discuțiile dintre marile puteri pot afecta securitatea continentului fără participarea statelor vizate. Analista Brookings Constanze Stelzenmüller subliniază că un aranjament durabil și legitim privind Ucraina necesită participarea Kievului și a europenilor. Reuniunea de la Shenzhen va fi urmărită astfel atât pentru eventualele propuneri concrete, cât și pentru mesajul transmis aliaților și partenerilor celor trei lideri. Brookings

Documentare actualizată la 15 noiembrie 2026.

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