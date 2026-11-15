Pe scurt:
Florin Salam Music a înregistrat în 2025 un profit net de 1.004.271 de lei, de circa patru ori mai mare decât în 2024. Firma în care artistul deține jumătate din părțile sociale a raportat un singur salariat.
Firma Florin Salam Music a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri netă de 1,4 milioane de lei, mai mică decât în 2024, și un singur salariat, potrivit HotNews.ro, care citează publicația Economica.
Cântărețul de manele Florin Salam, pe numele său real Florin Stoian, deține 50% din firmă. Compania a fost înființată în 2023 și le mai are ca asociate pe Carmen Stoian, cu o participație de 45%, și pe Aurica Dobre.
Profitul net a depășit un milion de lei.
În ciuda scăderii cifrei de afaceri, compania a înregistrat un profit net de 1.004.271 de lei, echivalentul a aproape 200.000 de euro, cu un singur angajat.
În comparație, în 2024, firma raportase un profit de 238.350 de lei, de circa patru ori mai mic decât cel din 2025.
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