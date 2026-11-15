Csu sibiu mara baia mare

Echipa de volei CSU Sibiu a câștigat și returul cu Mara Baia Mare, scor 3-1, și a urcat pe locul 2 în Seria Vest a Diviziei A2.

După ce sâmbătă câștigaseră cu 3-1 meciul din turul campionatului, cu Mara Baia Mare, sibiencele au repetat victoria duminică, în partida contând pentru retur, care s-a disputat în avans.

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CSU s-a impus din nou contra echipei din Baia Mare cu 3-1 (25-14, 14-25, 25-22, 25-16) și astfel s-a cocoțat pe locul 2 în serie.

Csu sibiu mara baia mare

Au punctat: Vasilescu Adela 17, Lascau Irina 16, Savu Alexia 8, Savu Draga 4, Gheară Ines 4, Durbaca Mara 3, Crețu Cristiana 1, Roșianu Karina 1. Au mai jucat: Canciu Adelina, Crețu Cătălina, Vasilescu Cătalina și Bozdoc Iunia.

Csu sibiu baia mare

Pentru echipa pregătită de Mihai Bulbuc urmează pe 28 noiembrie derbyul cu CSM Caransebeș, care se va juca de la ora 13.30, la Sala Polivalentă din Șura Mică.

Csu sibiu mara baia mare

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