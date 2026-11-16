Pe scurt: Fiecare sticlă avea trecută plaja de proveniență, iar nisipul confiscat urmează să fie dus înapoi. Legea din Sardinia interzice luarea nisipului și a scoicilor fără autorizație, chiar și atunci când sunt păstrate doar ca suveniruri.

Un turist francez în vârstă de 74 de ani riscă o amendă de până la 3.000 de euro, după ce autoritățile au descoperit aproximativ 10 kilograme de nisip marin în portbagajul mașinii sale, în portul Porto Torres, din Sardinia, Italia.

Bărbatul se pregătea să se îmbarce pe un feribot cu destinația Barcelona, potrivit Libertatea, care citează publicația Il Messaggero.

Descoperirea a fost făcută de funcționarii Agenției Vămilor și Monopolurilor (ADM), împreună cu personalul de supraveghere al Autorității Sistemului Portuar al Mării Sardiniei. În timpul controlului, aceștia au găsit nisipul ambalat în 12 sticle de plastic, depozitate în portbagaj.

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Fiecare recipient avea o etichetă pe care era trecut numele plajei din Sardinia de unde provenea nisipul. Turistul a fost oprit înainte de îmbarcarea pe feribot, iar sticlele au fost confiscate.

Legea din Sardinia interzice luarea nisipului chiar și fără scop comercial

Bărbatului i-a fost imputată încălcarea Legii regionale din Sardinia nr. 16 din 28 iulie 2017, care reglementează normele în domeniul turismului. Actul normativ interzice luarea, deținerea și comercializarea fără autorizație a nisipului, pietricelelor și scoicilor.

Interdicția se aplică și atunci când persoanele care iau aceste materiale nu urmăresc obținerea unui profit. Pentru încălcarea legii sunt prevăzute sancțiuni administrative între 500 și 3.000 de euro. În cazul turistului francez, amenda nu este prezentată ca fiind deja stabilită.

Nisipul confiscat va fi dus înapoi pe plajele de proveniență

Materialele protejate provenite din mediul marin au fost preluate de autorități și depozitate la sediul vamal din Porto Torres. Nisipul confiscat urmează să fie returnat pe plajele de unde a fost colectat.

Luarea nisipului și a pietricelelor de către turiști este o problemă tot mai întâlnită pe insula din Marea Mediterană. În fiecare an, vizitatorii iau astfel de suveniruri de pe plajele Sardiniei, punând în pericol mediul natural.

Un alt caz relatat este cel al unei turiste franceze de 69 de ani, reținută într-un port din Sardinia după ce vameșii au descoperit în bagajele sale aproximativ 40 de kilograme de nisip alb, pietricele și scoici. Femeia încerca să se îmbarce pe un feribot spre orașul francez Toulon, după o vacanță petrecută pe insulă.

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