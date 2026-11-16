Viorel Rus, fost comandant al Poliției orașului Cisnădie, a murit. Vestea a fost anunțată luni, 16 noiembrie, de primarul comunei Sadu, Valentin Ivan, într-un mesaj de condoleanțe publicat pe pagina de Facebook a Primăriei Sadu.
Comuna Sadu se află în aria de competență a Poliției orașului Cisnădie, instituție pe care Viorel Rus a condus-o. Primarul Valentin Ivan l-a descris drept un om care și-a dedicat activitatea profesională siguranței cetățenilor.
„Pentru comuna Sadu, aflată în aria de competență a Poliției orașului Cisnădie, domnul Viorel RUS rămâne un nume legat de instituția pe care a condus-o și de responsabilitatea față de comunitățile pe care aceasta le-a deservit”, a transmis edilul.
Primăria Sadu a transmis condoleanțe familiei și celor care l-au cunoscut și și-a exprimat recunoștința pentru contribuția sa la siguranța comunității.
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