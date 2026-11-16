Pe scurt: Zece oferte au fost analizate pentru lucrările de la Sala Transilvania. Proiectul include înlocuirea suprafeței de joc, modernizarea instalațiilor și montarea de panouri solare și fotovoltaice.

Oferta clasată pe primul loc pentru modernizarea Sălii Transilvania din Sibiu este de 34,59 milioane de lei, fără TVA, cu 7,15 milioane de lei sub valoarea estimată. Anunțul a fost făcut de președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, într-o postare pe Facebook.

Au fost analizate cele 10 oferte depuse pentru contractul de eficientizare energetică și modernizare a sălii. Pe primul loc s-a clasat Asocierea Terusa Build – Horizont Project 2D, cu o ofertă de 34,59 milioane de lei, fără TVA, față de valoarea estimată de 41,74 milioane de lei, fără TVA.

Licitația pentru modernizarea Sălii Transilvania a fost adjudecată, iar termenul de execuție a lucrărilor este de 21 de luni.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Ora de Sibiu a scris, în iulie 2026, despre cele zece oferte depuse pentru modernizarea Sălii Transilvania, de asocieri care reunesc 48 de firme.

Investiția este finanțată din fonduri europene prin Programul „Regiunea Centru” 2021–2027, obținute de Consiliul Județean Sibiu.

Lucrările prevăd înlocuirea suprafețelor vitrate exterioare și modernizarea sistemelor de încălzire și climatizare. Vor fi refăcute instalațiile electrice, de apă și canalizare și vor fi montate panouri solare și fotovoltaice.

Proiectul mai include modernizarea sistemelor de siguranță, supraveghere și control acces, refacerea finisajelor interioare și înlocuirea suprafeței de joc.

Urmează termenul legal de 10 zile pentru contestații. După această etapă, procedura va putea continua spre semnarea contractului și, ulterior, începerea lucrărilor.

Comentarii