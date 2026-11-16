Amenințări cu moartea în toiul nopții, țipete care răsunau din apartament și o adolescentă care ar fi sărit pe geam. Sunt noile mărturii în cazul tinerei de 20 de ani din Sibiu care își acuză mama de violențe și încearcă să își protejeze frații mai mici, de 15 și 10 ani. Mătușa celor trei copii susține că a auzit personal cum mama îi amenința cu moartea. Mai mult, femeia afirmă că soțul ei ar fi văzut-o pe una dintre fete sărind pe geam și că a făcut două sesizări la Protecția Copilului, îngrijorată de ceea ce s-ar fi petrecut în familie.

După dezvăluirile făcute de tânăra de 20 de ani pentru Ora de Sibiu, mătușa acesteia, sora tatălui decedat în 2020, a decis să vorbească despre episoadele care, spune ea, au marcat viața nepoților. Femeia locuiește în același bloc cu familia, la un alt etaj, și susține că a auzit în repetate rânduri certuri și amenințări venind din apartamentul copiilor.

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▶ Vezi pagina acestui video: ”Am auzit-o cum urla la copil: Te omor!”: noi mărturii în cazul copiilor din Sibiu care ar fi agresați de mamă — VIDEO

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„M-am trezit din somn speriată”. Mătușa spune că a auzit-o pe mamă amenințându-și fiica cu moartea

Una dintre cele mai tulburătoare întâmplări povestite de mătușă s-ar fi petrecut în toiul nopții. Femeia susține că a fost trezită de țipetele care se auzeau din apartamentul aflat sub locuința sa. Printre strigăte, spune că a recunoscut vocea mamei, care și-ar fi amenințat fiica.

Foto: imagini transmise redacției Ora de Sibiu, blurate pentru protejarea minorilor

„La miezul nopții am auzit țipete și urlete din apartamentul lor, camera fetei mijlocii fiind dedesubtul camerei unde eu dormeam. M-am trezit din somn speriată din cauza țipetelor și a urletelor celor două, auzind-o pe mamă cum urla la fată: «Te omor!»”, mărturisește aceasta.

Potrivit femeii, nu ar fi fost singura dată când a auzit asemenea amenințări. Mătușa susține că scenele se repetau, mai ales seara, când mama copiilor ajungea acasă.

„Mereu auzeam cum îi certa și urla la copii seara, când ajungea acasă, auzind cum îi amenința că îi omoară, că le rupe gâtul”, afirmă mătușa.

Declarațiile sunt deosebit de grave, însă presupusele amenințări nu au fost confirmate oficial.

O adolescentă ar fi sărit pe geam. Soțul mătușii ar fi văzut incidentul

Un alt episod relatat de tânăra de 20 de ani în primul interviu pentru Ora de Sibiu este cel în care sora sa mai mică ar fi ieșit pe geamul locuinței. Mătușa spune că nu a asistat personal la întâmplare, însă susține că soțul ei a văzut-o pe adolescentă în acel moment, când se întorcea de la serviciu.

„Referitor la spusele nepoatei mele, pot confirma întâmplarea cu sora ei mai mică, atunci când a sărit de la geamul camerei, deoarece soțul meu a văzut-o când venea de la muncă”, declară mătușa tinerei.

Foto: imagini transmise redacției Ora de Sibiu, blurate pentru protejarea minorilor

Relatarea femeii se bazează, în acest caz, pe ceea ce i-ar fi povestit soțul său. Incidentul nu a fost confirmat independent de redacție.

În primul articol, sora mai mare a susținut că adolescenta ar fi fugit de acasă și că, după ce a fost adusă înapoi, mama ar fi agresat-o. Acuzațiile nu au fost confirmate de autorități.

Două plângeri la Protecția Copilului. Mătușa acuză că minorii erau lăsați singuri inclusiv noaptea

Îngrijorată pentru siguranța nepoților, femeia afirmă că a apelat de două ori la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu. Mătușa susține că minorii ar fi fost lăsați frecvent nesupravegheați, inclusiv pe timpul nopții, și că ar fi fost supuși unor rele tratamente.

„Eu am făcut două plângeri la Protecția Copilului privind situația copiilor, deoarece îi lăsa mereu singuri, inclusiv noaptea, îi neglija și maltrata. Acest aspect se poate verifica la DGASPC și chiar și nepoata mea vă poate confirma faptul că, de când era minoră și avea aproape 14 ani, când a murit tatăl lor, erau lăsați mereu singuri în casă”, spune femeia.

Mărturia mătușii vine după ce nepoata de 20 de ani a declarat că se teme pentru frații rămași în grija mamei. Tânăra susține că fratele cel mic i-ar fi povestit, plângând, că ar fi în continuare lovit și jignit.

Cele două sesizări despre care vorbește mătușa nu au fost verificate independent, iar redacția nu deține informații oficiale despre modul în care acestea ar fi fost soluționate.

Între familia mătușii și mama copiilor există și un conflict mai vechi, început, potrivit femeii, după moartea tatălui celor trei frați, în 2020. Neînțelegerile ar include și dispute privind proprietăți, dar aceste aspecte nu au fost verificate documentar. Ele reprezintă un context important al relațiilor dintre rude, fără a lămuri acuzațiile privind posibilele violențe asupra copiilor.

Mama vorbește despre „dușmănie și invidie”

Contactată anterior de Ora de Sibiu, mama celor trei copii a confirmat că reprezentanții Poliției și ai Protecției Copilului au venit la domiciliul său în urma sesizării făcute de fiica cea mare. Femeia nu a dorit însă să discute acuzațiile de violență și a susținut că în spatele reclamațiilor s-ar afla neînțelegeri familiale.

„Eu nici nu comentez. E vorba de alte lucruri, de dușmănie, de invidie, nu de o chestie”, a declarat mama pentru Ora de Sibiu.

Întrebată despre conflictul cu fiica sa, aceasta a refuzat să ofere alte explicații.

„Da, dar nu, vă rog frumos, nu vreau să comentez. Mulțumesc.”

Ce se știe despre situația copiilor

În urma sesizărilor făcute de tânăra de 20 de ani, reprezentanții Poliției și ai DGASPC Sibiu au ajuns la domiciliul familiei, potrivit declarației oferite anterior de mamă.

Redacția nu deține, în acest moment, o concluzie oficială care să stabilească dacă presupusele agresiuni asupra copiilor se confirmă sau dacă au fost dispuse măsuri speciale de protecție pentru cei doi minori.

Tânăra de 20 de ani și mătușa sa susțin că au apelat la autorități pentru a-i proteja pe copii. Noile mărturii ridică întrebări despre verificările efectuate și despre modul în care au fost soluționate sesizările.

Dincolo de conflictul dintre adulți, în centrul acestui caz rămâne siguranța unei adolescente de 15 ani și a unui băiat de numai 10 ani.

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