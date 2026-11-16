Speedwell, dezvoltatorul imobiliar belgian care a transformat foste fabrici din Timișoara, Cluj-Napoca și București în cartiere noi, vrea să cumpere terenuri la Sibiu. Primele achiziții ar putea avea loc în 2027, a declarat Răzvan Enache, country manager Speedwell România, într-un interviu acordat Economica.net.

Sibiul este pe lista de extindere alături de Cluj-Napoca și Iași. Compania spune că poartă deja discuții pentru terenuri pe care ar putea ridica proiecte mixte, cu apartamente, birouri, magazine de proximitate și zone de agrement.

Ce caută Speedwell la Sibiu

„Ne concentrăm în special pe amplasamente care permit integrarea unei componente rezidențiale importante, completată de spații de birouri flexibile, facilități comerciale de proximitate și zone dedicate petrecerii timpului liber”, a spus Răzvan Enache pentru Economica.net.

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Dezvoltatorul este interesat în special de zone urbane care și-au pierdut funcționalitatea, cum sunt fostele platforme industriale, și care pot fi transformate prin regenerare urbană. Compania nu a spus ce amplasamente din Sibiu are în vedere și nici în ce stadiu sunt discuțiile.

Speedwell vrea să intre și pe două segmente aproape neexploatate în România: locuințele pentru studenți și cele pentru seniori. Orașul în care va debuta acest tip de proiect nu a fost ales.

Proiectul CityZen, pe care Speedwell îl pregătește pe fosta platformă Griro din București. Foto: Speedwell

Cine sunt belgienii din spatele Speedwell

Speedwell a fost fondată în 2015 de antreprenorii belgieni Didier Balcaen și Jan Demeyere, potrivit Property Forum. Înainte, Balcaen lucrase aproape zece ani pe piața imobiliară din România, ca partener al companiei Liebrecht & Wood, scrie Wall-Street.ro. Demeyere conduce biroul de arhitectură DMA Architecture & Interior Design, care proiectează clădirile dezvoltatorului.

Compania s-a făcut cunoscută în București prin coordonarea dezvoltării turnului de birouri Unirii View, iar expansiunea a fost finanțată printr-un fond de investiții lansat în 2019, cu bani de la mai multe familii înstărite din Belgia, potrivit Profit.ro.

În aprilie 2024, pachetul majoritar a fost preluat de două companii belgiene, Baltisse și Straco Real Estate, valoarea tranzacției nefiind făcută publică, au relatat Forbes România și SeeNews. Baltisse este biroul de investiții al familiei lui Filip Balcaen, înființat în 2007 după vânzarea grupurilor industriale Balta și IVC, producători de covoare și pardoseli. Baltisse era deja partenerul Speedwell la Record Park din Cluj-Napoca și la Paltim din Timișoara. Fondatorii au rămas la conducerea companiei.

De la fabrici de pălării la vile lângă lac

Cel mai cunoscut proiect regional al Speedwell este Record Park din Cluj-Napoca, primul ansamblu mixt de regenerare urbană din oraș, ridicat pe locul unei foste fabrici. La Timișoara, compania a construit Paltim, cu apartamente, birouri și spații comerciale, pe terenul fostei fabrici de pălării, și pregătește un nou ansamblu pe locul fostei fabrici de textile 1 Iunie.

În București, portofoliul include ansamblurile rezidențiale The Ivy (800 de locuințe lângă Pădurea Băneasa), Triama Residence și The Meadows, cartierul mixt Queen’s District din zona Aviației, clădirea de birouri MIRO și parcul logistic SpacePlus de lângă Chitila, potrivit site-ului companiei și Romania Insider. Pe fosta platformă Griro pregătește proiectul CityZen, iar la Corbeanca, lângă București, construiește Glenwood Estate, un ansamblu de vile pe malul lacului, o investiție de 135 de milioane de euro, scrie Revista Biz.

Lista mai cuprinde Riverside City din Râmnicu Vâlcea și proiectul de pe terenul fostei fabrici de încălțăminte TINO din Brașov. În Polonia, Speedwell dezvoltă locuințe și cămine pentru studenți la Varșovia și Gdańsk, potrivit Forbes România.

Anvergura: 5.500 de apartamente și proiecte de două miliarde de euro

În cei peste zece ani petrecuți în România, Speedwell a dezvoltat aproximativ 160.000 de metri pătrați de birouri și spații comerciale, peste 5.500 de apartamente și 23.000 de metri pătrați de spații industriale, cu o valoare totală estimată la circa două miliarde de euro, potrivit Economica.net.

Echipa din România a fost întărită recent cu Răzvan Enache, fost șef al Țiriac Imobiliare, numit director executiv de dezvoltare, a anunțat compania, citată de Forbes România.

Interesul dezvoltatorului vine într-o perioadă activă pentru piața imobiliară locală: tranzacțiile cu locuințe din județul Sibiu au crescut cu 33,1% în perioada august–octombrie, potrivit unei analize Storia.

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