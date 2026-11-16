Sibienii care merg la farmacie cu o rețetă compensată 90% pot avea surpriza să achite mai mult de jumătate din prețul medicamentului. Un studiu realizat de HartaFarmacii.ro arată că, pentru 606 dintre cele 891 de medicamente analizate de pe lista celor compensate 90%, pacientul plătește mai mult de 10% din prețul produsului. Diferențele pot fi importante chiar și între medicamente care conțin aceeași substanță activă: pentru unul dintre exemplele analizate, contribuția pacientului este de 13,27 lei, iar pentru o alternativă, de numai 1,27 lei.

În municipiul Sibiu sunt indexate 93 de farmacii, potrivit datelor HartaFarmacii.ro prezentate de Ora de Sibiu într-o analiză publicată în octombrie. Sibienii pot alege între marile lanțuri farmaceutice și unitățile independente, însă, atunci când cumpără medicamente pe rețetă compensată, nu doar farmacia contează, ci și produsul eliberat.

Un nou studiu al platformei HartaFarmacii.ro, realizat pe baza nomenclatorului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), valabil de la 1 noiembrie 2026, arată că procentul de compensare nu reprezintă întotdeauna reducerea efectivă din prețul medicamentului.

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Un sibian poate plăti cu 12 lei mai puțin pentru un medicament cu aceeași substanță activă

Un exemplu concret din studiu este cel al medicamentului Concor 5 mg, cutia cu 30 de comprimate.

Potrivit calculelor HartaFarmacii.ro, medicamentul are un preț de 20,19 lei. Din această sumă, sistemul public de asigurări suportă 6,92 lei, iar pacientul achită 13,27 lei.

Pentru Sobyc 5 mg, tot în ambalaj cu 30 de comprimate și cu aceeași substanță activă, contribuția pacientului este de 1,27 lei.

Așadar, un sibian care are prescris un tratament cu această substanță poate ajunge să plătească 13,27 lei pentru o cutie sau numai 1,27 lei pentru o alternativă, dacă aceasta este potrivită prescripției sale.

Diferența este de 12 lei la un singur ambalaj. Pentru pacienții care urmează tratamente de lungă durată, asemenea diferențe pot conta în bugetul lunar.

Valorile sunt cele calculate în studiul național, nu prețuri verificate separat la tejgheaua farmaciilor din Sibiu.

De ce un medicament compensat 90% nu este plătit în proporție de 90% de stat

Explicația ține de modul de calcul al compensării.

Casa de Asigurări de Sănătate nu aplică procentul de 90% la orice preț comercial al medicamentului, ci la un preț de referință.

Dacă produsul ales este mai scump decât acest preț de referință, diferența rămâne în sarcina pacientului.

Astfel, două medicamente care conțin aceeași substanță activă, în aceeași concentrație și cantitate, pot avea contribuții personale foarte diferite.

Pentru sibienii care cumpără lunar medicamente pentru afecțiuni cronice, această diferență poate fi mai importantă decât procentul de compensare înscris pe rețetă.

Peste 200 de medicamente compensate 90% ajung să fie plătite mai mult de jumătate de pacient

Studiul HartaFarmacii.ro arată că situația nu se limitează la câteva produse.

Dintre cele 891 de medicamente analizate pe sublista A, care beneficiază de compensare de 90% din prețul de referință, la 606 contribuția pacientului depășește 10% din prețul medicamentului.

Mai mult, la 206 dintre acestea, pacientul suportă peste jumătate din preț.

Diferențe apar și la celelalte categorii de compensare. Pe sublista B, aferentă compensării de 50%, 490 dintre cele 987 de medicamente analizate au prețuri peste nivelul de referință.

În secțiunea C1, care cuprinde medicamente compensate 100% din prețul de referință pentru anumite afecțiuni cronice, 388 dintre cele 1.392 de produse analizate depășesc acest nivel.

Cifrele sunt valabile la nivel național și se referă la produsele din nomenclator, numărate pe ambalaj. Nu reprezintă o statistică a medicamentelor vândute în județul Sibiu.

În 13 comune din județul Sibiu nu există nicio farmacie

Problema costurilor medicamentelor se adaugă dificultăților de acces la farmacii cu care se confruntă o parte dintre locuitorii județului Sibiu.

La începutul lunii noiembrie, Ora de Sibiu a prezentat situația celor 13 comune în care nu există nicio farmacie și nicio oficină farmaceutică autorizată. Peste 18.000 de locuitori sunt nevoiți să se deplaseze în alte localități pentru a-și cumpăra medicamentele.

Pentru acești pacienți, posibilitatea de a compara contribuțiile pentru mai multe produse poate fi mai dificilă decât pentru cei din municipiul Sibiu, unde există numeroase farmacii.

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Ce pot face sibienii pentru a plăti mai puțin la farmacie

Înainte de a cumpăra un medicament compensat, pacientul poate cere farmacistului să îi spună cât are de achitat pentru produsul prescris și dacă există o alternativă mai ieftină, cu aceeași substanță activă, concentrație și formă farmaceutică.

De exemplu, în cazul analizat de HartaFarmacii.ro, diferența dintre Concor și Sobyc este de 12 lei pentru un ambalaj.

Asta nu înseamnă că orice medicament poate fi înlocuit automat cu altul. Alegerea trebuie făcută în funcție de prescripție și de recomandările medicului sau farmacistului.

Autorii studiului atrag atenția și asupra acordului scris al pacientului pentru eliberarea unui medicament al cărui preț depășește prețul de referință.

Pentru pacienții care urmează tratamente lunare, verificarea contribuției personale înainte de cumpărare poate face diferența între două produse cu aceeași substanță activă. Exemplul Concor–Sobyc arată că această diferență poate ajunge la 12 lei pentru o singură cutie, chiar dacă ambele medicamente se află în sistemul de compensare.

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