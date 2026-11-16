Un moment romantic a avut loc pe scena Târgului de Crăciun din Sibiu. Andrei și-a surprins iubita, Andreea, cu o cerere în căsătorie, chiar în fața oamenilor veniți la târg. Tânăra a spus „Da”, iar momentul a fost surprins într-o filmare distribuită pe rețelele sociale. Artistul Traian Stoiță, aflat pe scenă, le-a transmis urări celor doi.

Cererea în căsătorie a avut loc în timpul unui moment desfășurat pe scena Târgului de Crăciun din Piața Mare a Sibiului, în fața spectatorilor.

În imaginile publicate pe rețelele sociale, Andrei poate fi văzut îngenunchind în fața iubitei sale, Andreea, pentru a o cere de soție. Tânăra acceptă propunerea, iar cei doi se îmbrățișează și se sărută.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Momentul se desfășoară sub privirile oamenilor adunați în fața scenei, unii dintre aceștia filmând cu telefoanele mobile.

Traian Stoiță le-a transmis urări viitorilor miri

Pe scenă se afla și artistul Traian Stoiță, care a luat parte la momentul special și le-a transmis urări Andreei și lui Andrei.

În imagini, cei doi apar împreună pe scenă, iar la un moment dat este adus și un buchet mare de flori, pe care tânăra îl primește după cererea în căsătorie.

Cererea s-a încheiat cu cei doi îndrăgostiți îmbrățișați, în fața publicului prezent la Târgul de Crăciun.

Filmarea, însoțită de mesajul „A spus DA pe scena Târgului de Crăciun din Sibiu”, a fost distribuită pe rețelele sociale.

Comentarii