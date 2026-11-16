Pe scurt:
Primăria anunță și remedierea problemei de acces la Ghișeul.ro odată cu lansarea eCommerce. În perioada de testare, utilizatorii pot întâmpina întreruperi sau dificultăți de acces.
Noul sistem de plăți online eCommerce va fi disponibil la Cisnădie începând cu 23 noiembrie 2026, potrivit unui anunț al Primăriei Orașului Cisnădie.
Primele două zile de la lansare vor fi dedicate testării și verificării funcționalităților platformei. Astfel, sistemul va fi disponibil în această etapă, dar va trece prin verificări.
În perioada de testare pot apărea întreruperi temporare sau dificultăți de acces
În perioada de testare pot apărea întreruperi temporare sau dificultăți de acces. Primăria precizează că acestea sunt legate de verificările necesare pentru funcționarea sistemului.
Odată cu lansarea eCommerce, administrația locală anunță că va fi remediată și problema de acces la Ghișeul.ro.
Pentru contact, Primăria Orașului Cisnădie pune la dispoziție numărul de telefon 0372.714.179.
Sediul instituției se află în Piața Revoluției nr. 1, iar site-ul primăriei este www.cisnadie.ro.
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