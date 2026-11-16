Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 16 noiembrie, o nouă avertizare Cod galben de vânt puternic pentru șase localități din județul Sibiu. Meteorologii anunță rafale care pot atinge viteze de 65 km/h. Atenționarea este valabilă până la ora 13:00.

Vântul puternic continuă să afecteze mai multe zone din județul Sibiu. După avertizarea emisă duminică, meteorologii au transmis luni dimineață un nou Cod galben, valabil în intervalul 10:10–13:00.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, sunt vizate Avrig, Tălmaciu, Șelimbăr, Racovița, Turnu Roșu și Boița.

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În aceste localități sunt prognozate intensificări ale vântului, cu viteze la rafală cuprinse între 50 și 65 km/h.

Vântul puternic poate îngreuna circulația rutieră

Avertizarea a fost emisă luni, la ora 10:04, și vizează fenomene meteorologice periculoase imediate.

Rafalele de vânt pot crea dificultăți în trafic, în special pe sectoarele de drum deschise și expuse curenților laterali. Șoferii care circulă pe DN1, în zona Șelimbăr–Avrig, sau pe DN7, în zona Tălmaciu–Boița, sunt sfătuiți să adapteze viteza și să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule.

O atenție sporită este recomandată conducătorilor de autovehicule de mare tonaj, care pot fi mai vulnerabile la rafalele laterale.

De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să evite staționarea în apropierea copacilor, stâlpilor sau panourilor publicitare care ar putea fi afectate de vânt.

A doua zi consecutivă cu avertizare de vânt în zona Sibiului

Și duminică, 15 noiembrie, ANM a emis un Cod galben pentru cinci localități din județul Sibiu: Avrig, Tălmaciu, Șelimbăr, Turnu Roșu și Boița. Atunci, meteorologii au prognozat rafale de 50–70 km/h, avertizarea fiind valabilă până la ora 15:00.

Față de atenționarea de duminică, avertizarea de luni include și comuna Racovița, iar viteza maximă prognozată a rafalelor este de 65 km/h.

Noua avertizare este valabilă până luni, 16 noiembrie, la ora 13:00, în lipsa unei actualizări din partea meteorologilor.

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