Proiectul de reorganizare administrativ-teritorială a României intră în consultare publică săptămâna aceasta, pentru 10 zile, după care va fi trimis Guvernului, a anunțat ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica. Localitățile care aleg să se comaseze voluntar ar urma să primească investiții, iar locuitorii lor, impozite reduse cu până la 50%.

Declarațiile au fost relatate luni dimineață de Rador – Radio România.

Două etape: întâi voluntar, apoi prin lege

Reforma se va face în două etape, a explicat ministrul. Prima este comasarea voluntară, pentru care trebuie organizate referendumuri locale până la 1 martie 2027.

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„Gândim un program de investiții pentru cei care aleg să comaseze voluntar, cu sprijin, și inclusiv și pentru cetățeni reducerea impoziturilor cu până la 50%, pentru cei care aleg să se comaseze.”

Stoica a mai spus că ministerul a început deja primele demersuri și că în fiecare județ există discuții și primari care doresc comasarea voluntară. Ministrul nu a precizat despre ce primari este vorba.

A doua etapă vine după 1 martie 2027, când Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament pe un proiect de lege privind reorganizarea, potrivit aceleiași surse.

Miercurea Sibiului, al doilea cel mai mic oraș din județ după populație. Foto: Țetcu Mircea Rareș / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 RO

Ce înseamnă pentru județul Sibiu

Programul de finanțare pentru comasarea voluntară a fost prezentat de Guvern duminică: 4 miliarde de lei pentru comunele și orașele care se unesc până la 1 martie 2027. În județul Sibiu, 13 comune se încadrează în program.

Reforma atinge și orașele mici: șapte din cele nouă orașe ale județului sunt sub pragul de 10.000 de locuitori și ar putea deveni comune. Ora de Sibiu a întrebat primarii a cinci dintre ele ce cred despre reformă.

Primul semnal concret de comasare voluntară din județ a venit de la Rășinari, al cărui primar a propus reunirea cu Râul Sadului, decizie care ar urma să fie luată de cetățeni, prin referendum.

Textul proiectului care intră în consultare nu a fost încă publicat.

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