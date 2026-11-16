Șoferii care lucrează prin Uber sau Bolt ar putea lua clienți permanent nu doar în orașul unde sunt înregistrați, ci și în localitățile vecine și în toată zona metropolitană din jurul lui, oriunde în țară. Propunerea a fost depusă la Senat pe 11 noiembrie de 43 de parlamentari, cei mai mulți de la UDMR.

Proiectul are numărul B637/2026 și modifică un singur articol din ordonanța din 2019 care reglementează transportul alternativ, adică ridesharing-ul, potrivit fișei de pe site-ul Senatului. Inițiatorii au cerut procedură de urgență. Subiectul a fost relatat luni de Profit.ro.

Ce prevede legea acum

Un operator de ridesharing poate lucra permanent doar în localitatea unde are sediul sau domiciliul. Singura excepție este regiunea București-Ilfov, unde șoferii pot circula liber în toată zona. În afara localității lor, legea le permite doar curse ocazionale, cu plecare din orașul în care sunt înregistrați spre alte localități.

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Ce s-ar schimba

Conform textului depus, activitatea permanentă ar fi permisă în localitatea de sediu sau domiciliu, în localitățile care se învecinează cu ea și în zona metropolitană din care fac parte. Cursele ocazionale ar putea pleca atât din localitatea de bază, cât și din zona metropolitană, spre alte localități, cu posibilitatea unei curse de întoarcere din localitățile tranzitate.

Pentru că Legea zonelor metropolitane din 2022 include deja județul Ilfov în zona metropolitană a Capitalei, proiectul renunță la mențiunea separată despre București-Ilfov și aplică aceeași regulă tuturor zonelor metropolitane din țară.

Ce ar însemna pentru Sibiu

Dacă proiectul trece, regula nouă s-ar aplica și la Sibiu. Acum, un șofer înregistrat în Sibiu poate duce un client în Șelimbăr sau Cristian, dar nu poate lua comenzi permanent de acolo. Comunele lipite de oraș au crescut mult în ultimii ani, iar o mare parte dintre locuitorii lor fac zilnic naveta spre Sibiu.

Sibiul are o zonă metropolitană constituită ca asociație între municipiu și localitățile din jur, înscrisă în registrul zonelor metropolitane al Ministerului Dezvoltării.

Cine semnează proiectul

Din cei 43 de inițiatori, 18 sunt senatori și 25 deputați. UDMR are 26 de semnatari, printre care președintele partidului, Kelemen Hunor. Mai semnează nouă parlamentari PSD, șase PNL, un deputat USR și o senatoare neafiliată.

Argumentele inițiatorilor

În expunerea de motive, parlamentarii spun că regula actuală nu mai corespunde felului în care se deplasează oamenii în jurul orașelor mari. Ei arată că transportul public se organizează deja la nivel metropolitan, prin asocierea localităților, și propun același principiu pentru ridesharing.

Potrivit inițiatorilor, schimbarea ar ușura drumurile dintre casă și centrul orașului, aeroport, instituții sau școli. Ei precizează că proiectul nu modifică regulile de autorizare a șoferilor, ci doar zona în care aceștia pot lucra.

Ce urmează

Senatul este prima cameră sesizată. Proiectul trebuie să primească avizele obligatorii, să treacă prin comisii și prin votul plenului, apoi ajunge la Camera Deputaților, care decide definitiv. Până la adoptare și publicarea în Monitorul Oficial, regulile actuale rămân în vigoare.

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