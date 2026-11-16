Comisia Europeană a dat luni undă verde doar parțial celei de-a cincea cereri de plată a României din PNRR, în valoare de 2,67 miliarde de euro. A considerat îndeplinite 34 dintre cele 37 de jaloane și 35 dintre cele 38 de ținte. Pentru cele șase rămase, evaluarea e suspendată, iar din sumă poate fi tăiată partea care li se atribuie, dacă Bucureștiul nu convinge Comisia în următoarele două luni. Anunțul e făcut în comunicatul oficial al Executivului european, relatat și de AGERPRES și de Ziarul Financiar.

Banii nu intră imediat în trezorerie. Comisia a trimis evaluarea preliminară Comitetului Economic și Financiar, care are patru săptămâni să-și dea avizul. Abia după acest aviz și după o decizie de plată a Comisiei poate fi virată suma, inclusiv o plată parțială pentru jaloanele deja acceptate.

Șase jaloane și ținte au rămas nevalidate

Comisia spune că nu a putut concluziona că au fost îndeplinite satisfăcător șase jaloane și ținte din această cerere. Ele privesc:

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intrarea în vigoare a unor acte normative care permit folosirea terenurilor statului pentru investiții în energie regenerabilă și care sprijină adoptarea pe piață a hidrogenului din surse regenerabile;

înființarea unui registru național unic al terenurilor statului;

reducerea duratei medii necesare pentru intervențiile asupra rețelei de transport al energiei electrice;

aplicarea testului pentru întreprinderile mici și mijlocii;

îmbunătățirea accesului firmelor la finanțare prin garanții de portofoliu.

Pentru aceste puncte, Comisia suspendă evaluarea, conform articolului 24 alineatul (8) din regulamentul Mecanismului de Redresare și Reziliență. Procedura lasă României timp să trimită observații, dar permite, în paralel, o plată parțială pentru ce a fost deja acceptat.

Comisia urmează să comunice Bucureștiului de ce consideră că aceste jaloane și ținte nu au fost îndeplinite cum trebuie. România are apoi două luni să răspundă. Dacă, după analiza observațiilor, evaluarea rămâne neschimbată, din cei 2,67 miliarde de euro va fi scăzută valoarea aferentă țintelor neîndeplinite. Suma se calculează după metodologia Comisiei pentru suspendarea plăților, valabilă pentru toate statele membre, care pune o pondere mare pe jaloanele de reformă-cheie. Dacă, dimpotrivă, Comisia le va considera îndeplinite, va vira și partea corespunzătoare.

Nu a fost anunțată încă o cifră pentru eventuala tăiere.

Internet în sate, mașini mai curate și taxe digitale, printre măsurile acceptate

Cele 69 de jaloane și ținte validate țin, potrivit Comisiei, de gestionarea apei, a deșeurilor și a pădurilor, de decarbonizarea transporturilor și a energiei, de administrația fiscală, de competențele din sănătate și de sectorul social, dar și de digitalizare, cercetare, mediul de afaceri și educație.

Printre măsurile-fanion din această cerere, comunicatul enumeră extinderea internetului de mare viteză în sute de sate pe care operatorii de piață nu aveau interes comercial să le racordeze, achiziția de vehicule curate pentru administrațiile publice, casarea mașinilor vechi și poluante și creșterea producției interne de energie din surse regenerabile, ca să scadă dependența de termocentralele pe combustibili fosili. România a consolidat și infrastructura digitală a universităților și a extins folosirea serviciilor fiscale digitale, mai scrie Comisia.

Cererea a fost depusă pe 15 august. A șasea e deja la Bruxelles

România a trimis a cincea cerere de plată pe 15 august 2026. Planul e finanțat cu 19,6 miliarde de euro, din care 13,1 miliarde granturi și 6,5 miliarde împrumuturi, potrivit aceluiași comunicat. Mecanismul se închide la sfârșitul anului 2026. Statele membre trebuiau să fi îndeplinit toate jaloanele și țintele rămase până în august și să fi trimis ultimele cereri de plată până la capătul lui septembrie.

Comisia anunță că a primit deja a șasea și ultima cerere de plată a României și că o evaluează acum.

Nu e prima oară când o cerere de plată din PNRR iese din evaluare cu bani lăsați în suspensie sau tăiați. În mai, după evaluarea cererii numărul 3, România a ratat 458,7 milioane de euro, chiar dacă a recuperat o parte din sumele suspendate inițial.

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