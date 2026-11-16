Pe scurt: Iertarea, privită dincolo de ideea de slăbiciune sau compromis, este tema întâlnirii cu părintele Constantin Necula. Evenimentul reunește la Sibiu organizatori din mediul religios și din sănătate.

Părintele Constantin Necula va susține conferința „Iertarea ca medicament” marți, 17 noiembrie 2026, începând cu ora 18:00, la Sibiu. Întâlnirea este anunțată de Organizația Tinerilor din Sibiu (OTS).

Evenimentul va avea loc la Hotel Mercure Arsenal Sibiu, pe bulevardul Victoriei, nr. 48. Constantin Necula va participa în calitate de invitat special.

Conferința este organizată de OTS, alături de Mitropolia Ardealului, Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu și Consiliul Județean Sibiu, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Întâlnirea face parte din programul Zilelor Șaguniene și al Zilelor Sănătății Plămânilor, reunind astfel cele două serii de evenimente în jurul temei iertării.

Organizatorii propun o discuție despre iertare dincolo de percepția acesteia ca slăbiciune, compromis sau formalitate. În prezentarea conferinței, ei o descriu drept „cea mai radicală formă de supraviețuire” și anunță o abordare a rănilor personale, a tensiunilor și a posibilităților de tămăduire.

Accesul este gratuit și se face în limita locurilor disponibile.

Comentarii