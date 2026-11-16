Comuna Cristian a lansat luni, 16 noiembrie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura simplificată pentru lucrările de înființare a unei grădinițe cu program prelungit. Valoarea estimată a contractului este de 11.500.411,80 lei fără TVA, iar investiția este prevăzută pentru 130 de copii.

Ofertele se depun până pe 4 decembrie, ora 15:00

Firma care vrea lucrarea trebuie să-și încarce oferta în SEAP până vineri, 4 decembrie 2026, ora 15:00. Deschiderea ofertelor este programată tot atunci, tot în platformă. Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut, iar durata maximă de execuție este de 16 luni, potrivit anunțului.

Grădinița se face pe strada a XI-a nr. 10

Amplasamentul este pe strada a XI-a nr. 10, pe un teren de 2.874 de metri pătrați. Ansamblul are regimul maxim de înălțime subsol parțial, parter și mansardă, cu 761,98 metri pătrați construiți și 1.432,20 metri pătrați desfășurați.

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Corpul vechi C1 rămâne în picioare: urmează să fie consolidat, reabilitat energetic și transformat în spații administrative și medicale. Corpul C2 va fi demolat. În locul lui, și pe restul terenului, vor fi ridicate clădiri noi, care reinterpretează volumele șurilor tradiționale, plus corpuri de legătură, cu păstrarea caracterului arhitectural aprobat pentru zona construită protejată.

La parter sunt prevăzute cinci săli de grupă, o sală multifuncțională, sală de mese și oficiu alimentar. La mansardă apar alte două săli de grupă și șase săli de dormit. Construcțiile noi trebuie să respecte standardul nZEB, iar instalațiile includ pompe de căldură aer-apă, ventilare cu recuperare de căldură, sistem fotovoltaic și panouri solare. În curte sunt prevăzute alei, o rampă pentru persoane cu dizabilități, două locuri de parcare, spații verzi și un loc de joacă.

Banii vin prin Programul Regiunea Centru

Proiectul, cu codul SMIS 301819, este finanțat prin Programul Regiunea Centru 2021–2027, Prioritatea 6 – O regiune educată, Acțiunea 6.1, Intervenția 6.1.1 – Învățământul antepreșcolar și preșcolar. Contractul de finanțare nr. 909 a fost încheiat pe 26 august 2026 cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.

Comuna Cristian este lider de proiect, în parteneriat cu Școala Gimnazială Cristian. În contractul de lucrări intră atât cheltuieli eligibile, cât și cheltuieli neeligibile, suportate din bugetul local.

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