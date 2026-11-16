CSU Sibiu a renunțat la un stranier: se negociază rezilierea

CSU Sibiu a renunțat la pivotul olandez Ismael Plet, cel care nu a convins deloc în primele jocuri oficiale din Liga Națională.

Ismael Plet (24 de ani) a dezamăgit în startul acestui sezon, când mediile sale nu au fost pe măsura așteptărilor: 3,7 puncte pe meci, 2,5 recuperări și 0,5 pase decisive.

Cele șapte apariții ale olandezului nu l-au convins pe antrenorul Dan Fleșeriu, care a optat pentru revenirea lui Keith Stone.

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Cum regulamentul Federației de Baschet prevede maximum șase străini pe foaia de joc, CSU a trebuit să renunțe la un stranier și a optat pentru Ismael Plet, care nu a mai apărut în lot la ultimul meci oficial.

Olandezul nu se mai regăsește nici în lotul lui CSU Sibiu pe site-ul oficial al Federației de Baschet, fiind eliminat din listă în data de 13 noiembrie.

Conducerea clubului va negocia rezilierea contractului lui Plet, însă, deocamdată, jucătorul a rămas la antrenamentele sibienilor. ”Avem doar 6 pe lista oficială, vine pauza apoi o să tragem linie și să vedem ce facem. Probabil că va încerca să își caute altă echipă, dar deocamdată el e cu noi la antrenament” a spus Andu Hanea, directorul lui CSU Sibiu.

CSU Sibiu va juca următorul meci oficial vineri, în deplasare, cu CS Vâlcea 1924.

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