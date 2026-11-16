Pe scurt:
Culorile, numerele și formele geometrice fac parte din jocurile în aer liber pregătite pentru preșcolari. Amenajarea din Cisnădie a pornit de la o inițiativă propusă prin Bugetare Participativă.
Un spațiu educațional interactiv de tip PlayForm a fost amenajat în curtea Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 6 din Cisnădie, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați.
Proiectul a fost realizat prin Bugetare Participativă, potrivit Primăriei Orașului Cisnădie.
Amenajarea este dedicată învățării prin joc și mișcare și le oferă copiilor posibilitatea de a explora și de a participa la activități educaționale în aer liber.
Ora de Sibiu a scris, în iulie 2026, despre cele 16 inițiative depuse pentru Bugetarea Participativă la Cisnădie, proiectele care urmau să fie realizate fiind supuse deciziei locuitorilor.
Potrivit primăriei, jocurile educaționale din curtea grădiniței contribuie la dezvoltarea coordonării, atenției și gândirii logice. Activitățile urmăresc și recunoașterea culorilor, numerelor și formelor geometrice, precum și dezvoltarea spiritului de echipă.
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