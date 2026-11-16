„E pâinea pe care o mănâncă.” Așa a descris David Popovici premiile pe care statul le datorează de ani de zile sportivilor români. Campionul olimpic a spus sâmbătă, la Otopeni, că el nu depinde de banii aceștia, dar mulți dintre colegii lui da, și i-a cerut noului Guvern să rezolve restanțele.

Declarațiile au fost făcute la inaugurarea noului bazin olimpic din Allianz-Țiriac Summer Arena și au fost relatate de AGERPRES.

„Am privilegiul de a nu depinde de fondurile alea”

Întrebat dacă are speranțe că noul Guvern va plăti premiile restante, Popovici a spus că a auzit promisiunea de la mai multe guverne:

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„Cred că au fost multe, putem să le zicem și personaje, multe guverne care au spus că își doresc să rezolve problema restanțelor premierilor. (…) Eu pot vorbi despre asta, am și privilegiul de a vorbi în fața multor camere și am și privilegiul de a nu depinde de fondurile alea care ne sunt datorate. Numai că încerc să vorbesc în numele colegilor care nu au poate o platformă atât de mare.”

Înotătorul a explicat că mulți sportivi au renunțat la orice altceva bazându-se pe premiile promise:

„Foarte mulți dintre colegii mei depind de asta. Și întreaga lor carieră, și întregul lor parcurs sportiv, și până la urmă e pâinea pe care o mănâncă, depind inclusiv de premierile promise cu ani și ani și ani în urmă. (…) Acum multora dintre ei, și am vorbit personal cu mulți, le este foarte dificil.”

Popovici le-a cerut și marilor companii să urmeze exemplul lui Ion Țiriac și să investească în sport, „dacă statul întârzie sau poate nu o face niciodată”.

Camelia Potec: bazinele s-au construit, apoi au fost lăsate

La același eveniment, Camelia Potec, președinta Federației Române de Natație și Pentatlon Modern și fostă campioană olimpică, a spus că multe dintre bazinele didactice construite prin Compania Națională de Investiții s-au închis, pentru că nu au oameni care să le administreze, potrivit AGERPRES:

„Am participat la multe inaugurări de bazine didactice, am fost foarte entuziasmată în multe astfel de proiecte. Din păcate, nu am mai fost contactați, nu ni s-a mai cerut ajutorul pentru partea cealaltă de resursă umană și de cum se pot administra aceste bazine și, din păcate, multe s-au închis.”

Potec a mai spus că bazinul acoperit de la Complexul „Lia Manoliu” din București e încă blocat în contestații la licitație. Pe de altă parte, efectul Popovici se vede: majoritatea bazinelor au liste de așteptare pentru cursurile plătite, în timp ce bugetul federației „nu a crescut foarte mult”.

Un bazin de 7,5 milioane de euro, făcut din bani privați

Noua arenă de la Otopeni a fost construită de Grupul Țiriac, lângă patinoar și sala de gimnastică „Nadia Comăneci”. Are 3.877 de metri pătrați construiți, un bazin olimpic de înot, o sală de scrimă de 128 mp și una de judo de 400 mp. Investiția netă a fost de aproximativ 7,5 milioane de euro. La deschidere, 600 de copii au participat la sesiuni demonstrative de înot, judo și scrimă.

Pentru Popovici, sezonul abia a început. Se pregătește de două luni pentru Campionatul Mondial de la vară, „încă un pas pentru Jocurile Olimpice de la LA”. Cea mai importantă cursă a carierei, a spus el, rămâne victoria la 200 de metri liber de anul trecut, de la Mondialele din Singapore: „Aveam nevoie să-mi demonstrez că pot”.

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