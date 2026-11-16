Pe scurt: Ce controale sunt recomandate în funcție de vârstă și când trebuie cerut ajutor? Bărbații din Sibiu pot discuta cu medici și pot contribui la primul barometru local al sănătății masculine.

Asociația Sus Inima lansează la Sibiu o campanie dedicată sănătății bărbaților, cu acțiuni care vizează prevenția oncologică, sănătatea mintală și echilibrul emoțional.

Programul cuprinde o conferință publică, primul „Barometru al Sănătății Masculine din Sibiu” și servicii gratuite de tuns pentru bărbații cu diagnostic oncologic.

Potrivit Asociației Sus Inima, care invită bărbații să completeze chestionarul campaniei, inițiativa se adresează tuturor bărbaților, indiferent de vârstă. Noiembrie este luna dedicată la nivel internațional sănătății masculine.

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Asociația arată că datele epidemiologice europene și naționale indică un risc mai ridicat de forme grave de cancer și o mortalitate oncologică mai mare în rândul bărbaților decât al femeilor, în principal din cauza prezentării târzii la medic. Organizația atrage atenția și asupra presiunii sociale de a rămâne puternici, care îi poate determina pe bărbați să își reprime emoțiile, să ignore epuizarea sau anxietatea și să evite solicitarea sprijinului.

„Dacă luna octombrie am dedicat-o activităților de prevenție în rândul femeilor, în luna noiembrie ne îndreptăm atenția către toți bărbații, indiferent de vârstă. Prin acțiunile pe care le întreprindem, dorim să facilităm dialogul deschis între specialiști și public, astfel încât oamenii să afle direct de la sursă cum pot avea grijă atât de corpul, cât și de mintea lor, și ce analize trebuie făcute periodic. Statisticile arată că, la nivel global, bărbații prezintă o incidență mai ridicată a cancerului decât femeile. În același timp, cercetările sugerează că bărbații tind să fie mai reticenți în a-și exprima îngrijorările, temerile și vulnerabilitățile emoționale sau în a solicita sprijin atunci când au nevoie. Vrem să arătăm că a avea grijă de tine este cel mai normal lucru din lume”, a declarat Carmen Chindriș, președinta Asociației Sus Inima.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre discuțiile medicilor cu femeile din Mărginimea Sibiului și Țara Oltului despre prevenția cancerului de sân, organizate în cadrul campaniei Octombrie Roz.

Conferința de sănătate masculină are loc pe 24 noiembrie la Sibiu

Punctul central al campaniei este Conferința de Sănătate Masculină, programată pentru 24 noiembrie 2026, de la ora 17:30, la Hotel Mercure Sibiu Arsenal, pe Bulevardul Victoriei nr. 48. Evenimentul este de

schis bărbaților cu vârsta de peste 18 ani, precum și partenerelor sau membrilor familiei care doresc să îi însoțească.

Printre specialiștii anunțați se numără dr. Pîrvut Mircea Valentin, medic primar urologie, și dr. Răzvan Vonica, medic specialist oncologie. Aceștia vor oferi informații și vor răspunde întrebărilor participanților.

Discuțiile vor aborda analizele de rutină recomandate în funcție de vârstă, semnele de alarmă care nu trebuie ignorate și obiceiurile zilnice care susțin sănătatea fizică. Pe agenda întâlnirii se află și sănătatea mintală, gestionarea stresului și sprijinul psihologic, atât în viața de zi cu zi, cât și în fața unui diagnostic medical.

Un chestionar local va identifica barierele care îi țin pe bărbați departe de medic

Prin Barometrul Sănătății Masculine din Sibiu, asociația urmărește să evalueze atitudinea bărbaților din comunitate față de prevenție, sănătatea fizică și echilibrul emoțional. Chestionarul include și frecvența controalelor medicale, precum și principalele obstacole care îi împiedică să ceară ajutor. Rezultatele vor fi folosite pentru viitoarele programe de educație pentru sănătate ale organizației.

Campania include și servicii gratuite de tuns pentru bărbații cu diagnostic oncologic. Acestea sunt oferite în parteneriat cu specialiști locali și se adresează celor aflați în tratament sau recuperare oncologică. Lista completă a barber shop-urilor partenere este disponibilă pe paginile oficiale de Facebook și Instagram ale Asociației Sus Inima.

Asociația Sus Inima este o organizație neguvernamentală înființată în Sibiu, care sprijină persoane cu diagnostic oncologic și familiile acestora din întreaga țară. Oferă suport psihologic, consiliere și găzduire pentru pacienții care urmează tratamente oncologice și desfășoară campanii de educație, prevenție și conștientizare. Toate serviciile sunt gratuite pentru beneficiari și sunt susținute prin contribuțiile sponsorilor, donatorilor și colaboratorilor.

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