O durere sau o apăsare în centrul pieptului care durează peste 15–20 de minute, se intensifică sau nu cedează la repaus trebuie tratată ca un posibil infarct, avertizează dr. Alexandru Dumneanu, medic specialist cardiolog la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu (SCJU). În astfel de situații nu se așteaptă și nu se conduce singur la spital: se sună la 112.

Medicul din Secția Clinică Cardiologie a răspuns la șase întrebări despre semnalele inimii, într-un material publicat luni pe pagina de Facebook a SCJU Sibiu.

Cum recunoști un infarct

Infarctul trebuie suspectat în primul rând când apare o durere sau o presiune în spatele sternului, resimțită ca apăsare, strângere, greutate sau arsură. Contează mai ales durata și evoluția ei, spune cardiologul.

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Durerea poate iradia în unul sau ambele brațe, în umeri, spate, gât sau mandibulă și poate fi însoțită de transpirații reci, greață, lipsă de aer sau stare de slăbiciune.

Nu toate infarctele arată la fel. La femei, la vârstnici și la pacienții cu diabet, manifestările pot fi mai puțin evidente, atrage atenția medicul.

Simptomele care nu trebuie ignorate

Dr. Dumneanu enumeră durerea toracică nou apărută sau diferită de cele cunoscute, durerea care apare la efort, se calmează la repaus și apoi revine la eforturi tot mai mici, lipsa de aer neobișnuită, transpirațiile reci, greața asociată cu disconfortul în piept, palpitațiile cu amețeală și, mai ales, pierderea stării de conștiență.

„Un principiu simplu este: dacă simptomul este nou, intens, persistent sau apare la un efort care anterior era bine tolerat, merită evaluat medical.”

Ce analize au sens

Nu există un „pachet de analize cardiace” obligatoriu pentru toată lumea, explică medicul. Pentru populația generală se urmăresc în primul rând tensiunea arterială, profilul lipidic, glicemia sau hemoglobina glicată (HbA1c), funcția renală și greutatea.

Pentru o evaluare mai detaliată a riscului cardiovascular, bilanțul poate include markeri precum ApoB, lipoproteina(a) și non-HDL-colesterolul, iar în situații selectate homocisteina. Dacă există simptome sau factori de risc importanți, urmează EKG, ecografie cardiacă sau investigații ale arterelor coronare.

„Important este ca analizele să răspundă unei întrebări medicale concrete, nu să fie făcute doar pentru că «sunt analize de inimă».”

EKG anual și ecografie: nu pentru oricine

Nici EKG-ul nu trebuie făcut obligatoriu în fiecare an de orice persoană sănătoasă. La cineva fără simptome și cu risc cardiovascular scăzut, un EKG de rutină are o utilitate limitată, spune cardiologul. Indicația se schimbă dacă există hipertensiune, diabet, colesterol crescut, antecedente în familie, palpitații, dureri în piept sau leșinuri.

Ecografia cardiacă arată dimensiunile camerelor inimii, funcția de pompă, valvele și eventualele modificări ale mușchiului cardiac. Este importantă când există simptome, sufluri, hipertensiune de durată sau suspiciune de insuficiență cardiacă, dar nu e nevoie ca fiecare persoană sănătoasă să o facă anual.

Când devine periculoasă tensiunea

Hipertensiunea este unul dintre cei mai importanți factori de risc pentru infarct, accident vascular cerebral, insuficiență cardiacă și boală renală și, de cele mai multe ori, nu doare, avertizează medicul. Contează nu doar cât de mare e tensiunea, ci și câți ani este expus organismul la valori crescute.

Valorile de aproximativ 180/120 mmHg sau mai mari, mai ales dacă apar împreună cu durere în piept, lipsă de aer, tulburări neurologice sau de vedere, necesită evaluare medicală urgentă, potrivit cardiologului SCJU.

„În cardiologie, nu înseamnă întotdeauna «mai multe investigații». Înseamnă investigația potrivită, pentru persoana potrivită, la momentul potrivit.”

Despre tehnologiile de diagnostic disponibile la Sibiu pentru pacienții cardiaci a vorbit și o altă cardiologă a spitalului: Cum recunoști la timp semnele unui infarct: sfaturile unui cardiolog de la Spitalul Județean Sibiu.

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