Elon Musk și Tim Sweeney, directorul Epic Games, producătorul jocului Fortnite, se numără printre cei peste 175.000 de semnatari ai unei scrisori deschise care cere consiliului de administrație al Nvidia să-l readucă pe Jensen Huang la conducerea companiei. Huang a demisionat săptămâna trecută, în urma unui scandal legat de relații extraconjugale, relatează BBC, citată de Mediafax.

Scrisoarea a fost publicată pe un site numit „Stand with Jensen”. Grupul care o susține spune că este format din angajați, parteneri, acționari și susținători actuali și foști ai Nvidia.

Ce cer semnatarii

Semnatarii vor ca Huang să revină în funcție cât timp se desfășoară ancheta internă, cu excepția cazului în care consiliul poate aduce dovezi că plecarea lui servește interesul companiei.

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„Îi scriem cu recunoștință lui Jensen Huang și cu o cerere clară adresată consiliului de administrație: aduceți-l înapoi pe Jensen în timp ce o anchetă independentă stabilește faptele, cu excepția cazului în care și până când puteți furniza dovezi convingătoare că demiterea sa este în interesul superior al NVIDIA”, se arată în scrisoare.

Autorii spun că sunt îngrijorați că Huang „a fost demis fără un proces echitabil și semnificativ”.

De la demisie la campania de revenire

Huang a renunțat la funcția de director general pe 12 noiembrie, după dezvăluiri despre două relații extraconjugale: una cu o femeie suspectată de spionaj în favoarea Chinei, alta cu o angajată. Ora de Sibiu a scris despre demisie și despre dezvăluirile ulterioare privind o a treia relație.

Musk declarase încă de săptămâna trecută că ar fi „onorat” să-l angajeze pe Huang. Duminică, Financial Times a relatat că aliații lui Huang din Silicon Valley pregătesc o campanie pentru revenirea lui, în timp ce consiliul de administrație ar căuta deja un succesor, potrivit articolului publicat de Ora de Sibiu.

Nvidia nu a comentat public scrisoarea.

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