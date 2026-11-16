Pe scurt: Un câine al Serviciului Criminalistic a participat la acțiunile din școli. Polițiștii au organizat și instruiri pentru cadrele didactice despre prevenirea radicalizării și a extremismului violent.

Polițiștii au aplicat 17 sancțiuni contravenționale în urma controalelor desfășurate în primele două săptămâni ale lunii noiembrie 2026, în cadrul unor acțiuni pentru siguranța școlară.

Activitățile au vizat patru unități de învățământ preuniversitar din municipiul Sibiu și din localitățile Brădeni și Iacobeni, precum și zonele din apropierea acestora, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu.

La acțiunile desfășurate în sistem integrat a participat și un câine din cadrul Serviciului Criminalistic. În întâlnirile cu elevii, polițiștii au discutat despre regulile de conduită în mediul școlar și le-au reamintit că este interzis să aducă în școală obiecte periculoase, țigări sau substanțe interzise.

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Activitățile preventive din școli au avut 860 de beneficiari

În incinta unităților de învățământ au fost organizate 29 de activități informativ-preventive, cu 860 de beneficiari. Separat, polițiștii au susținut trei instruiri pentru cadrele didactice, dedicate prevenirii radicalizării și a extremismului violent, la care au participat 94 de persoane.

Tot în școli au fost făcute trei verificări privind respectarea prevederilor Legii nr. 333/2003, referitoare la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Controalele au continuat în apropierea unităților de învățământ, pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea siguranței elevilor. Polițiștii au verificat șase societăți comerciale și au instruit șase agenți economici. Au fost legitimate 77 de persoane și au fost controlate 35 de autovehicule, între care și unul destinat transportului școlar.

Dintre cele 17 sancțiuni contravenționale, trei au fost aplicate pentru nerespectarea Legii nr. 333/2003, zece în baza O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și două conform H.G. nr. 301/2012. Alte două sancțiuni au vizat încălcarea altor acte normative.

Polițiștii le cer elevilor să semnaleze situațiile periculoase

Recomandările transmise elevilor, părinților și cadrelor didactice vizează respectarea regulilor de conduită în școală și evitarea comportamentelor violente sau conflictuale. Polițiștii reamintesc interdicția de a introduce în școli obiecte periculoase, țigări sau substanțe interzise și cer ca situațiile care pot pune în pericol siguranța elevilor să fie semnalate cadrelor didactice ori poliției.

Părinții sunt încurajați să discute constant cu copiii despre anturaj, comportamente de risc și siguranță, atât la școală, cât și în mediul online. Agenților economici li se reamintește obligația de a respecta interdicțiile privind vânzarea către minori a produselor din tutun, a băuturilor alcoolice și a băuturilor energizante.

IPJ Sibiu a anunțat că acțiunile vor continua în toate zonele județului, prin activități preventive, verificări și intervenții desfășurate în cooperare cu celelalte instituții cu atribuții în domeniu.

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