Femeile diagnosticate cu cancer de sân, pentru care medicii recomandă îndepărtarea ambilor sâni, ar urma să primească decontată reconstrucția completă, nu doar proteza pentru sânul afectat de boală. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat sâmbătă că a cerut ministerului și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să pregătească modificările necesare.

Anunțul a venit după participarea la Bucharest Breast Meeting 2026, un eveniment științific internațional dedicat chirurgiei sânului, și a fost transmis pe pagina de Facebook a ministrului, potrivit Radio România și AGERPRES.

Acum se decontează doar proteza sânului extirpat din cauza cancerului

În prezent, subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare asigură decontarea protezei doar pentru sânul afectat de cancer și îndepărtat. Atunci când, din motive de siguranță medicală, este nevoie și de îndepărtarea profilactică a celuilalt sân, protezarea acestuia nu este acoperită în aceleași condiții, au semnalat specialiștii, potrivit ministrului.

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Am decis să schimbăm această situație! Am cerut colegilor din Ministerul Sănătății și din Casa Națională de Asigurări de Sănătate să pregătească modificările necesare, astfel încât femeile diagnosticate cu cancer de sân, pentru care există indicație medicală de mastectomie bilaterală, inclusiv profilactică, să poată beneficia de decontarea reconstrucției ambilor sâni, nu doar a celui afectat de cancer.

Rogobete a subliniat că nu e vorba despre „un moft estetic”, ci despre demnitate, echilibru psihologic, încredere în sine și dreptul fiecărei femei de a se recupera cât mai complet după o experiență atât de dificilă.

O femeie care a trecut prin cancerul de sân nu trebuie să ducă mai departe și povara unor bariere birocratice. Demnitatea, echilibrul emoțional și recuperarea completă trebuie să facă parte din tratament.

Schimbarea nu este încă în vigoare. Deocamdată, ministerul și CNAS au de pregătit noile reguli, iar ministrul nu a anunțat un termen.

Screening cu invitații, în funcție de vârstă

Tot sâmbătă, la același eveniment, Rogobete a vorbit și despre planurile de dezvoltare a Programului Național de Screening pentru Cancerul de Sân. Și-ar dori un program organizat, prin care femeile să fie invitate proactiv la investigații, în funcție de vârstă, ca boala să poată fi depistată înainte de apariția simptomelor.

„Prevenția salvează vieți. Tratamentul salvează vieți. Dar respectul pentru pacient trebuie să existe în fiecare etapă”, a subliniat ministrul Sănătății.

Despre cercetările pentru depistarea mai devreme a bolii, Ora de Sibiu a scris pe 12 noiembrie, despre un test de sânge care ar putea prezice recidiva cu o precizie de 81 la sută.

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