Pe scurt: De la robotică și experimente la dans și istoria aviației, clădirea de pe Aleea Comandor Dimitrie Moraru are o nouă destinație. La inaugurare, Gheorghe Roman a anunțat și stadiul proiectului de 10 milioane de euro pentru fosta Casă a Armatei.

Centrul Multifuncțional Educațional din Mediaș a fost inaugurat vineri, 13 noiembrie 2026, în clădirea reabilitată din cadrul fostei Școli de Maiștri de Aviație „Traian Vuia”.

Sute de invitați au participat la eveniment și au vizitat spațiile destinate activităților educaționale, culturale și sociale, potrivit unui comunicat transmis de Primăria Municipiului Mediaș.

Panglica inaugurală a fost tăiată de primarul Gheorghe Roman, împreună cu generalul de flotilă aeriană (R) ing. Viorel Andrei, comandorul Alexandru Gheorghiu și Teodor Plopeanu, unul dintre primarii anteriori ai municipiului Mediaș.

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Ceremonialul religios a fost susținut de protopopul ortodox Flaviu Fleșer și protopopul greco-catolic Septimiu Nicula. A urmat un spectacol al elevilor școlilor medieșene, după care invitații au putut vizita clădirea și participa la activitățile pregătite pentru inaugurare.

Atelierele și expozițiile au ocupat parterul și etajul clădirii

La parter, programul a inclus expoziția de grafică și desen „Zbor”, ateliere meșteșugărești de confecții, decorațiuni și modelaj în lut, precum și ateliere de robotică. Vizitatorii au văzut și expoziția permanentă a Muzeului Aviației – „Istoria Școlii de Aviație”, iar programul a fost completat de momente de dans modern și balet.

La etaj au fost organizate activități de tip Treasure Hunt, experimente științifice ale Clubului Copiilor, ateliere de desen, cursuri de canto și sesiuni de estetică și make-up. Tot aici au avut loc dezbateri și proiecții de filme realizate pentru Boovie, festivalul-concurs de book trailere.

Atelierele practice și interactive au făcut parte din Festivalul Cunoașterii. Potrivit organizatorilor, programul a urmărit stimularea curiozității și creativității tinerilor, prin activități care îmbină arta, tehnologia și divertismentul.

Clădirea degradată a fost consolidată și transformată în centru educațional

Investiția „Centru multifuncțional educațional (Corp E Aviație)”, cod proiect 324844, a fost realizată prin Programul Regiunea Centru 2021–2027, Prioritatea P8 – „O regiune atractivă”, Acțiunea 8.1 – „Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru”. Aceasta este o componentă a proiectului integrat „Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban în municipiul Mediaș – I”.

Imobilul de pe Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 23 se afla într-o stare avansată de degradare. Clădirea, descrisă în comunicat drept cea mai mare construcție din fostul ansamblu al Școlii Militare de Maiștri de Aviație, a trecut prin lucrări de consolidare structurală, reabilitare arhitecturală și dotare.

Ora de Sibiu a scris în iulie 2023 despre întâlnirea de prezentare a Centrului Multifuncțional Educațional Mediaș, organizată la sediul primăriei, pentru viitorul spațiu din corpul E al fostei Școli de Aviație.

Noul centru pune la dispoziția organizațiilor neguvernamentale, instituțiilor publice și cetățenilor spații pentru teatru, dans și canto, săli multifuncționale pentru activitățile Clubului Elevilor și Clubului Pensionarilor, ateliere meșteșugărești și spații expoziționale flexibile. Complexul găzduiește și sediul reamenajat al Muzeului Aviației.

Primăria precizează că investiția urmărește susținerea educației nonformale, a activităților culturale, a turismului local și a sectorului serviciilor.

La inaugurare, primarul Gheorghe Roman a spus că imobilul este redat comunității după mai bine de 20 de ani și a amintit etapele parcurse pentru transformarea lui. El a precizat că detaliile lucrărilor urmau să fie prezentate de un reprezentant al constructorului, iar comandorul Țiplea Mircia urma să prezinte istoricul clădirii.

Roman a făcut referire și la criticile primite în perioada de pregătire a investiției, spunând că imaginile proiectului au devenit realitate. Primarul a mulțumit Ministerului Apărării Naționale pentru cedarea clădirilor fostei Școli de Aviație și a fostei Case a Armatei și a anunțat că, pentru aceasta din urmă, administrația a câștigat un proiect de 10 milioane de euro.

„Suntem în procedura de licitație, așteptăm să aflăm câștigătorul ca apoi să încheiem un proiect de amploare”, a declarat Gheorghe Roman, referindu-se la fosta Casă a Armatei.

În privința centrului inaugurat, primarul a explicat că prețurile au fost actualizate cu acordul consilierilor locali, după modificările de costuri intervenite în urma pandemiei și a războiului. Potrivit acestuia, fără actualizare, administrația ar fi trebuit să renunțe la proiect.

Gheorghe Roman a mulțumit constructorului, echipei din primărie și consilierilor locali implicați în investiție, precum și instituțiilor de învățământ, școlilor de dans, ansamblurilor, Clubului Copiilor, asociațiilor și fundațiilor care au participat la eveniment.

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