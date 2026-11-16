Polițiștii din Timiș aflaseră cu opt zile înainte că la Rezidențiat s-ar putea încerca o fraudă. Duminică, 15 noiembrie, în ziua concursului, au verificat candidații din centrul universitar Timișoara și au găsit patru care aveau asupra lor dispozitive de comunicare la distanță. Trei dintre ei, în vârstă de 42, 45 și 46 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore.

Cei trei sunt cercetați pentru divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, potrivit informării de presă a Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, preluată de AGERPRES. Dosarul este instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș.

Ancheta a pornit pe 7 noiembrie, cu opt zile înainte de examen

„În fapt, la data de 7 noiembrie 2026, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în cadrul examenului de rezidențiat organizat la data de 15 noiembrie 2026, în centrul universitar Timișoara, unii candidați ar urma să utilizeze mijloace tehnice de comunicare pentru fraudarea examenului”, a transmis IPJ Timiș, citat de Mediafax.

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Duminică, polițiștii au organizat o acțiune ca să verifice informațiile. Patru candidați au fost depistați cu dispozitive de comunicare la distanță, iar după administrarea probelor, pentru trei dintre ei a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore.

Concursul era găzduit de UMF „Victor Babeș”

Surse judiciare au declarat pentru Mediafax că este vorba despre examenul găzduit în Centrul Universitar Timișoara de Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”.

Comunicatul poliției nu precizează identitatea candidaților, ce fel de dispozitive aveau sau dacă au apucat să le folosească. Cercetările continuă „în vederea stabilirii întregii situații de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun”. Cei trei sunt deocamdată cercetați, nu condamnați.

Clasamentul e național, așa că miza ajunge și la locurile de la Sibiu

La Rezidențiat 2026 s-au înscris 9.969 de candidați, pentru 5.483 de locuri și posturi, potrivit Edupedu.ro. Examenul s-a dat duminică în cele șase centre universitare, iar clasamentul se face la nivel național, separat pe fiecare domeniu. Locurile se aleg prin teleconferință, iar candidații se pot prezenta la repartiție și în centrul universitar Sibiu, unde sunt disponibile 124 de locuri pentru viitorii medici.

Ora de Sibiu a publicat duminică cele mai mari punctaje și pragul minim de care au nevoie candidații ca să-și aleagă un loc. Contestațiile privind răspunsurile corecte se trimit comisiei locale de concurs până luni, 16 noiembrie, la ora 16:00.

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