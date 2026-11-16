Pe scurt: Kiwi verde ar putea avea o eficiență similară prunelor, dar cu mai puțină balonare și mai puține gaze. Rezultatele nu se aplică însă automat soiurilor aurii sau suplimentelor cu extract de kiwi.

Două kiwi verzi pe zi, consumate timp de aproximativ patru săptămâni, reprezintă rutina cu cele mai solide dovezi privind ameliorarea constipației, potrivit unei analize a cercetătorilor de la Universitatea Tohoku din Japonia, citată de Mediafax.

Consumul ar putea crește frecvența scaunelor și reduce efortul la defecație, inclusiv la persoanele cu sindromul colonului iritabil cu constipație.

Echipa a analizat 33 de studii publicate între 1984 și 2026, care au urmărit efectele fructului asupra digestiei. Autorul analizei este Yohei Okawa, de la Departamentul de Medicină Psihosomatică al Universității Tohoku, iar lucrarea a fost publicată în revista Food, Nutrition and Health.

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Un studiu cu 184 de adulți a comparat kiwi cu psyllium

Unul dintre cele mai importante studii incluse în analiză a fost un test clinic internațional cu 184 de adulți. Acesta a comparat consumul a două kiwi verzi pe zi cu administrarea a 7,5 grame de psyllium, o fibră folosită frecvent împotriva constipației.

La persoanele cu constipație cronică, consumul de kiwi a adus, în medie, 1,53 scaune complete în plus pe săptămână. În cazul celor cu sindromul colonului iritabil cu constipație, creșterea a fost de 1,73 scaune complete pe săptămână.

Pe lângă creșterea frecvenței, fructul ar putea îmbunătăți consistența scaunului și ar putea reduce efortul necesar eliminării acestuia.

Efectele observate privesc în primul rând kiwi verde

Kiwi conține fibre care ajută scaunul să rețină apă și să aibă o consistență potrivită. Cercetătorii spun însă că efectul nu se explică doar prin conținutul de fibre: apa din fruct, sorbitolul — un alcool natural din zahăr — și alți compuși vegetali ar acționa împreună.

Studiile comparative indică faptul că kiwi ar putea fi la fel de eficient ca prunele, dar cu mai puține efecte neplăcute, precum balonarea, gazele sau durerile abdominale. Acest lucru nu înseamnă însă absența completă a acestor manifestări.

Rezultatele se referă în primul rând la kiwi verde și nu se aplică neapărat soiurilor aurii sau suplimentelor cu extract de kiwi.

Specialiștii consideră fructul o opțiune alimentară care completează tratamentul constipației și al sindromului colonului iritabil cu constipație, nu un înlocuitor al tratamentelor obișnuite. Pentru stabilirea efectelor pe termen lung sunt necesare cercetări suplimentare.

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