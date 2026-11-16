Pensiile vor crește anul viitor, a garantat luni, 16 noiembrie, premierul Luca Niculescu. Întrebat dacă garantează o majorare de 7,3% în 2027, șeful Guvernului a răspuns doar că pensiile vor crește, fără să confirme procentul, potrivit Economica.net, care citează Agerpres.

„Garantez că vor crește pensiile”, a spus Luca Niculescu.

Declarația a fost făcută după ce premierul a participat la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România. Tot acolo, Niculescu a spus că bugetul pe 2027 va fi gata până la sfârșitul acestui an, „așa cum ne-am angajat”.

Cu cât cresc pensiile, încă nu se știe

Procentul majorării depinde de bugetul pe 2027, care nu a fost încă trimis Parlamentului. Termenul legal, 15 noiembrie, a fost depășit, iar purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a spus că ministerele au timp până luni să-și trimită propunerile, a scris Ora de Sibiu.

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Promisiunea nu e nouă. La votul de învestitură din Parlament, pe 20 octombrie, Niculescu anunțase că pensiile vor fi indexate începând cu 2027, „cu prudență și în limitele traiectoriei deficitului”, după doi ani în care punctul de pensie a fost înghețat, potrivit Financiarul.ro, care citează Agerpres. Încă din perioada în care era premier desemnat, el spusese că prioritatea vor fi pensionarii cu pensii mici, cei mai afectați de inflație.

La începutul lunii, și ministrul Muncii, Florin Manole, a spus că pensiile cresc de la 1 ianuarie.

Inflația, mai mare decât se estima

Tot luni, Banca Națională a României a urcat prognoza de inflație pentru finalul acestui an la 7,4%, de la 6,1% cât estima anterior, mai ales din cauza scumpirii energiei și a carburanților, a anunțat guvernatorul Mugur Isărescu, potrivit HotNews. Pentru pensionarii ale căror pensii au rămas aceleași doi ani, asta a însemnat o putere de cumpărare tot mai mică.

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