Pe scurt: Grațierea va include și femeile avertizate de poliție, iar mențiunile despre arestări și anchete vor fi șterse din cazier. Peste 100 de femei au fost investigate în cei cinci ani dinaintea votului pentru dezincriminare.

Femeile din Marea Britanie condamnate pentru întreruperea ilegală a propriei sarcini, în baza unei legi din epoca victoriană, vor fi grațiate automat, a anunțat guvernul luni, 16 noiembrie 2026, potrivit Mediafax.

Măsura urmează votului din 2025 prin care Parlamentul a aprobat dezincriminarea avortului, prin abrogarea unei secțiuni din Legea privind infracțiunile împotriva persoanei, din 1861.

Vor fi grațiate și femeile care au primit un avertisment din partea poliției. Totodată, mențiunile privind arestarea sau anchetarea pentru întreruperea propriei sarcini vor fi șterse din cazierul judiciar. Femeile vizate nu vor trebui să depună cereri, iar în unele cazuri grațierea va fi acordată postum, conform informațiilor publicate de The Independent.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

„Prea mult timp, femeile s-au confruntat cu consecințele devastatoare ale unor legi învechite privind avortul”, a declarat Heidi Stewart, director executiv al British Pregnancy Advisory Service.

„Deși nicio grațiere nu poate anula suferința și trauma prin care au trecut aceste femei, această schimbare istorică a legislației recunoaște răul profund cauzat de incriminarea lor și reprezintă un pas semnificativ către justiție”, a adăugat aceasta.

Peste 100 de femei au fost anchetate în cinci ani

Guvernul nu a precizat câte femei vor beneficia de măsură. Tonia Antoniazzi, deputata laburistă care a inițiat amendamentul privind dezincriminarea, a declarat însă că poliția a anchetat peste 100 de femei suspectate de avorturi ilegale în cei cinci ani premergători votului din 2025. Printre ele s-au aflat și femei care suferiseră avorturi spontane sau născuseră copii morți.

Antoniazzi a descris cum femeile suspectate de întreruperea ilegală a sarcinii erau „smulse din paturile de spital și duse în celulele poliției” pentru interogatorii, în loc să primească îngrijirile de care aveau nevoie.

„Această traumă nu poate fi ștearsă, dar sper că acest demers va alina, într-o oarecare măsură, durerea pe care au îndurat-o aceste femei, permițându-le să se reintegreze pe deplin în societate, să-și trăiască viața din plin și să ocupe locurile de muncă pe care și le-au dorit întotdeauna”, a spus deputata.

Legea distinge între regulile pentru medici și răspunderea penală a femeilor

Conform legislației în vigoare, medicii pot efectua legal avorturi până la 24 de săptămâni de sarcină în Anglia, Scoția și Țara Galilor. După acest termen, intervențiile sunt permise în circumstanțe speciale, de exemplu atunci când viața mamei este în pericol. În Irlanda de Nord, avortul a fost dezincriminat în 2019.

În baza Legii privind criminalitatea și poliția, intrată în vigoare în primăvara anului 2026, femeile care întrerup o sarcină nu mai sunt pasibile de acuzații penale, indiferent de stadiul acesteia. Grupurile anti-avort au contestat măsura, susținând că ar deschide calea către avortul la cerere în orice stadiu al sarcinii.

Modificarea legislației a urmat unor cazuri judiciare intens mediatizate, între care condamnarea la închisoare a unei mame a trei copii. Cazul a provocat proteste ale susținătorilor dreptului la avort.

În 2023, Carla Foster a fost condamnată la peste doi ani de închisoare după ce și-a provocat un avort medicamentos când era însărcinată în aproximativ opt luni. O lună mai târziu, o instanță de apel a dispus eliberarea ei, motivând că acest caz necesita „compasiune, nu pedeapsă”.

O altă femeie, Nicola Packer, a fost achitată de acuzația că și-ar fi administrat ilegal o substanță toxică sau vătămătoare cu intenția de a provoca un avort. Packer luase medicamente pentru avort când era însărcinată în aproximativ 26 de săptămâni și a declarat în fața instanței că nu știa că sarcina depășise 10 săptămâni.

Comentarii