Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, va ajunge vineri, 20 noiembrie, la Sibiu. Liderul liberalilor ar urma să se întâlnească cu reprezentanții organizației județene PNL și cu primarii liberali din județ. Potrivit informațiilor obținute de Ora de Sibiu, Bolojan ar urma să viziteze și unul dintre cei mai mari producători locali de panificație.

Vizita lui Ilie Bolojan la Sibiu este confirmată pentru vineri, 20 noiembrie, printr-o informare transmisă redacției Ora de Sibiu de reprezentanții PNL.

Pe agenda liderului liberal s-ar afla o vizită la o companie sibiană din industria de panificație, precum și discuții cu conducerea organizației județene PNL și cu primarii liberali din județ.

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Programul complet nu a fost comunicat oficial, astfel că detaliile acestor întâlniri urmează să fie confirmate.

Bolojan, întâlniri cu liberalii din Sibiu

Vizita ar urma să includă discuții cu reprezentanții PNL din județ, inclusiv cu edilii liberali. Deocamdată, organizatorii nu au precizat care vor fi temele abordate și nici cine va participa la întâlniri.

Nu au fost comunicate oficial nici detalii despre obiectivele vizitei la producătorul local de panificație.

La finalul vizitei, Ilie Bolojan urmează să facă declarații în fața jurnaliștilor.

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